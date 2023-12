Le encuentran más de tonelada y media de marihuana a las disidencias de las Farc en Vichada; también llevaban cocaína

Mensaje a los grupos criminales

El viceministro de Defensa, Alberto Lara, dijo que los cese al fuego no tiene futuro si no hay un beneficio directo para las comunidades, es decir, que las organizaciones criminales dejen de asesinar, secuestrar, extorsionar, reclutar menores de edad, instalar minas antipersona, entre otros.

“Con respecto al propósito del Gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades, a nuestros líderes, esos (ceses) no son posibles, no deben ser”, dijo Lara.