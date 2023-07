“Les pido respeto”, el reclamo de la juez al fiscal durante la audiencia en el caso del abogado José Manuel Gnecco

La situación se presentó durante los momentos en que se decidía si se concedía o no la libertad a Gnecco, que tras la negativa, seguirá detenido mientras avanza el juicio en su contra por el presunto asesinato de su esposa María Mercedes Gnecco, ocurrido en San Andrés en octubre de 2021.

Lo señalado por la jueza habría ocurrido el pasado jueves y mencionó que: “Si yo continúo, según lo que me está manifestando la Fiscalía, entonces seré objeto de sanciones. Desde ya me está prácticamente amenazando y coaccionando. No lo voy a permitir”.