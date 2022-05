Liberan a cuatro jóvenes paraguayas retenidas en Colombia tras el crimen del fiscal Marcelo Pecci

Las jóvenes ya rindieron su declaración ante las autoridades colombianas en el marco de la investigación. No se trató de una captura o que fueran sospechosas, forma parte de las entrevistas que está realizando la Policía para buscar pistas.

Cuatro jóvenes paraguayas que habían sido retenidas en Cartagena tras el crimen del fiscal antimafia Marcelo Picci ya fueron liberadas y este miércoles regresarán a su país. Así lo confirmaron las autoridades de dicho país que señalaron que las turistas rindieron su declaración ante la Fiscalía General en el marco de la investigación que se adelanta.

Las jóvenes en un principio fueron señaladas de viajar en el mismo avión de Picci y su esposa. Sin embargo, el diputado Walter Hams aseguró que esta versión quedó descartada teniendo en cuenta las pruebas. “Él viajó el 4 de mayo en Copa y estas chicas viajaron el 5 con Avianca. No conocen al fiscal y no se cruzaron con él durante esos días en el hotel. Estaban desayunando cuando ocurrió todo, no vieron lo que pasó”.

Por su parte, el embajador de Paraguay en Colombia, Francisco Barreiro detalló que dos de las jóvenes fueron retenidas cuando se disponían a viajar mientras que las otras dos fueron ubicadas en Cartagena. Esto con el único fin de tomar su declaración y saber si vieron algo extraño o tuvieron algún tipo de contacto con el fiscal.

“Se han tomado medidas muy restrictivas para tener todos los elementos de juicio para poder llevar a cabo una investigación completa. Las paraguayas fueron detenidas para hacer investigaciones”, explicó.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas detalló que en la actualidad se están tomando las declaraciones de varios ciudadanos extranjeros que estaban en el lugar donde el fiscal fue asesinado por sicarios. “Lo que estamos haciendo es las entrevistas en el programa metodológico a muchas personas y de muchas nacionalidades”.