¿Listos para la Rodolfoneta?: Juan José Lafaurie, ante los resultados de Rodolfo Hernández

Realizado el conteo de la votación luego de la jornada electoral de este domingo 29 de mayo, en la cual los colombianos eligieron en primera vuelta los dos candidatos que se disputarán la opción de ser presidente para los próximos cuatro años. El candidato Rodolfo Hernández alcanzó una gran votación que lo pone en segunda vuelta.

Uno de los primeros en comentar en Twitter el exitoso resultado del ingeniero y exalcalde de Bucaramanga fue Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal.

Listos para la Rodolfoneta? — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) May 29, 2022

“¿Listos para la Rodolfoneta?” fue el mensaje publicado en Twitter por Lafaurie, en una clara alusión al gran resultado de Hernández, quien buscará la Presidencia de Colombia el próximo 19 de junio en segunda vuelta, en la que se medirá al candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro.

La campaña de Hernández fue un éxito en redes sociales, además se alejó de algunos debates, pero en las nuevas tecnologías de comunicación el santandereano ganó muchos votos.

Un grupo de personajes que han sido fundamentales en esta carrera política son los influenciadores, quienes por medio de las redes sociales han mostrado a qué candidatos apoyarán en estas elecciones. Uno de los que no había anunciado su respaldo y que se pronunció en las últimas horas fue Yéferson Cossio.

Entre las explicaciones dadas por Cossio para justificar su decisión, destacó que, según él, fue el único que no le ofreció dinero a cambio de respaldo o publicidad en redes y que, por el contrario, se dedicó a explicarle su programa de gobierno y las intenciones que tiene con Colombia en caso de ser elegido.

“No voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero la mayoría de candidatos me contactaron, obviamente por la cantidad de gente que uno puede traer, y todos llegaron a ofrecerme plata. Uno me dijo que eran recursos ilimitados, otro me ofreció no sé qué en Presidencia, un montón de cosas”, dijo este influencer.

Durante una entrevista revelada este fin de semana con el pódcast Dimelo King, Cossio aseguró que votará por Rodolfo Hernández, destacando que es la opción que necesita Colombia para quedar en manos de una persona íntegra y que no caerá en prácticas corruptas de cara a una eventual Presidencia.

Hernández también ha tenido unas salidas muy particulares durante la campaña, este domingo no fue la excepción, pues luego de votar decidió estar en su finca de descanso en Piedecuesta (Santander), y aseguró que se dedicaría a compartir con su familia.

La espera del candidato se vio interrumpida por un regalo inesperado que llegó de parte de su familia y que lo hizo conmover bastante, a tan solo unas horas de que se cerraran las urnas y que se conociera la decisión de los colombianos.

En un video que circula por medio de las redes sociales, se ve al ingeniero Hernández en traje de baño, sentado cerca de la piscina de su finca, cuando se le acerca una de sus nietas con un regalo en las manos, para su “nonito”, como popularmente se les conoce a los abuelos en esta región del país, mientras un hijo le pregunta si quiere una cerveza.

Al destapar el paquete que recibió, se encontró con un retrato suyo pintado a mano, por lo que preguntó “¿quién hizo esto?”, recibiendo como respuesta que su nieta era la autora de esta obra. Dándole un gran abrazo, y entre sonrisas, le dijo: “No hables mentiras”.

Este retrato del candidato presidencial estuvo acompañado de una carta, que aunque en el video no se aprecia lo que dice, sí resalta, según uno de sus hijos, que fue escrita con “pura letra de ingeniero”.