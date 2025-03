Lluvia de peticiones a la Corte Constitucional para que tumbe la conmoción interior en el Catatumbo

La solicitud de Calip a la Corte fue: “Declare la inexequibilidad del Decreto 0062 de 2025 por no satisfacer el juicio de suficiencia, y que, a su vez; extienda A los efectos del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Sentencia SU 020 de 2022 con relación al incumplimiento del componente de vida, seguridad e integridad personal de los firmantes de paz a todos los habitantes de la región del Catatumbo”.

“Aunque es extensa la parte motiva del Decreto 0062 de 2025, en lo que respecta con la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía para conjurar la grave perturbación del orden público, lo que contiene son afirmaciones, cuando no contradictorias, sin el fundamento propio de un decreto por medio del cual se declara un estado de conmoción interior”, dijo la ANDI.

Hace pocos minutos el presidente Petro dijo en su cuenta de X: “Ya la Andi no quiere que se lleven recursos extraordinarios al Catatumbo a través de la conmoción interior (...) Bruce Macmaster (sic) debería decir de frente, si por salvarle los impuestos transitorios a los juegos de suerte y azar quiere hacerle perder las fronteras a los Colombianos”.

Uno de los argumentos más fuertes de Archila en su petición se basó en: “Es evidente que el actual Gobierno no ha avanzado sobre lo construido en materia de implementación al Acuerdo de Paz, no ha considerado el camino recorrido por los Gobiernos del Presidente Santos y el Presidente Duque. Por tanto, el incumplimiento del Acuerdo es atribuible al actual Gobierno, pero no a los anteriores”.