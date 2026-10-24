Lluvias provocan inundaciones en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta: reportan rescates y vehículos arrastrados por corrientes de agua

Las fuertes lluvias de este sábado, 24 de octubre, provocaron inundaciones en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Videos difundidos en redes sociales muestran calles convertidas en corrientes de agua, vehículos atrapados y vecinos que intentan rescatar a personas en peligro.
Vecinos se unen para rescatar a un hombre en Cartagena
Una de las escenas más impactantes se registró en Cartagena, donde un hombre quedó sobre un vehículo en medio de una calle inundada y trataba de evitar que la corriente lo arrastrara. Ante el riesgo, varias personas de la comunidad utilizaron un cable para ayudarlo a ponerse a salvo.
Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Cartagena y dejaron impactantes escenas: vecinos usaron un cable para rescatar a una persona que estaba sobre un vehículo en medio de la corriente. La Alcaldía suspendió la apertura del Malecón del Mar. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ANNdWcw4Xk— Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2026
Las precipitaciones también afectaron sectores como San Fernando y El Socorro, donde se reportaron inundaciones en las vías y dificultades para la movilidad. En este último barrio, ciudadanos señalaron que un canal se desbordó y compartieron imágenes de las calles anegadas.
Las fuertes lluvias que se registran desde hace varias horas en #Cartagena nos forzaron a posponer el acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran #MalecóndelMar, previsto para este sábado a las 3:00 p.m.— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 24, 2026
Actualmente, la formación de una vaguada y dos áreas… pic.twitter.com/m2ek9ZqRf6
La emergencia también tuvo consecuencias para la agenda de la ciudad. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la suspensión del acto protocolario de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, previsto para las 3:00 p. m.
En un video publicado por la Alcaldía, el mandatario explicó: “Ya son cuatro horas de lluvia, no cesa la lluvia y hemos tomado la decisión de suspender el acto principal de esta apertura del Malecón del Mar en sus dos primeros kilómetros”.
🌧️ El drenaje de aguas lluvias sigue siendo un gran desafío para Cartagena. La prevención de inundaciones exige planificación, inversión y soluciones de fondo. ¿Está preparada la ciudad para enfrentar cada temporada de lluvias? pic.twitter.com/jwwXGHzwoC— En Guardia (@EnGuardia3) October 24, 2026
Turbay indicó que la decisión ya había sido comunicada al presidente Abelardo De La Espriella, a quien esperaba recibir próximamente para mostrarle la infraestructura. “Habrá otra oportunidad. Usted visitará esta hermosa infraestructura, va a conocer de primera mano las bondades, lo hermoso que está nuestro Malecón del Mar”, manifestó.
El alcalde también destacó los servicios del lugar y la participación de las matronas de La Boquilla, quienes tienen a su cargo una zona gastronómica. La Alcaldía informó que la nueva fecha de la ceremonia se anunciará por sus canales oficiales.
Barranquilla también enfrenta emergencias por las lluvias
En Barranquilla, el Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de cinco vehículos que quedaron atrapados por la corriente de dos arroyos durante el aguacero.
Las fuertes lluvias convirtieron las calles de Barranquilla en ríos. Videos muestran vehículos arrastrados por las corrientes, vías inundadas y dificultades para movilizarse en distintos sectores de la ciudad. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/zMTLMpIrnZ— Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2026
En registros compartidos en redes sociales también se observan calles inundadas y corrientes que dificultan el tránsito.
Y así fue. Se cumplió el 70%. Cayó tremendo aguacero en Barranquilla y su área metropolitana. También llovió fuerte en otras partes del dpto del Atlántico. Aquí algunos de los videos que pude capturar. https://t.co/pErC23KWtA pic.twitter.com/aTf9Vp1mFQ— Capitán clima (@capitanclima24) October 24, 2026
Ante estas condiciones, la Alcaldía de Barranquilla publicó un mensaje de prevención en su cuenta de X: “¡En días de lluvia, toma precauciones y mantente seguro!”.
¡En días de lluvia, toma precauciones y mantente seguro!— Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) October 24, 2026
Sigue las recomendaciones de las autoridades, evita situaciones de riesgo y, si necesitas ayuda, llama a la Línea 195 o al (605) 401 0205.
¡Estar prevenidos puede marcar la diferencia! pic.twitter.com/hk8f4kmKvo
La administración distrital pidió seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar situaciones de riesgo. Además, recordó que quienes necesiten ayuda pueden comunicarse con la línea 195 o con el número (605) 401 0205.
Santa Marta también enfrenta inundaciones por las lluvias
Las fuertes precipitaciones también han dejado calles convertidas en corrientes de agua en Santa Marta, donde se han difundido imágenes de vehículos arrastrados por la fuerza del agua. Estas escenas se suman a las emergencias registradas en Cartagena y Barranquilla durante la jornada.
Las fuertes lluvias de este sábado en Santa Marta han generado emergencias en varios barrios de la ciudad y han afectado la movilidad. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/GQMroJeJe6— Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2026
A través de su cuenta de X, la Alcaldía Distrital de Santa Marta informó que la ciudad se encuentra en alerta roja ante la posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones.
Según la administración, la advertencia se basa en el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares.
La Alcaldía Distrital de Santa Marta informa a la ciudadanía que la ciudad se encuentra en Alerta Roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de de los ríos Piedras y Manzanares, según el último informe del @IDEAMColombia pic.twitter.com/c7GslfrBnu— Alcaldía de Santa Marta (@SantaMartaDTCH) October 24, 2026
La alerta advierte sobre el riesgo de que el nivel de los ríos aumente rápidamente y provoque inundaciones en zonas cercanas. Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía a estar atenta a la información oficial y tomar precauciones ante las condiciones climáticas.
Cada vez que llueve fuerte en Santa Marta, los barrios Ciudad Equidad y Cisne, resultan inundados por carecer de colector pluvial. Hoy viven una emergencia. @_iclima @UNGRD @DianaSaray @ABDELAESPRIELLA @IDEAMColombia pic.twitter.com/44cgLJWSgL— Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) October 24, 2026
Las imágenes de ambas ciudades muestran los riesgos que pueden surgir cuando las precipitaciones generan fuertes corrientes en las calles. Por eso, las autoridades recomiendan actuar con precaución y no intentar atravesar vías inundadas.