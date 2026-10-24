Lluvias provocan inundaciones en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta: reportan rescates y vehículos arrastrados por corrientes de agua

Las fuertes lluvias de este sábado, 24 de octubre, provocaron inundaciones en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Videos difundidos en redes sociales muestran calles convertidas en corrientes de agua, vehículos atrapados y vecinos que intentan rescatar a personas en peligro.

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Vecinos se unen para rescatar a un hombre en Cartagena

Una de las escenas más impactantes se registró en Cartagena, donde un hombre quedó sobre un vehículo en medio de una calle inundada y trataba de evitar que la corriente lo arrastrara. Ante el riesgo, varias personas de la comunidad utilizaron un cable para ayudarlo a ponerse a salvo.

Las precipitaciones también afectaron sectores como San Fernando y El Socorro, donde se reportaron inundaciones en las vías y dificultades para la movilidad. En este último barrio, ciudadanos señalaron que un canal se desbordó y compartieron imágenes de las calles anegadas.

La emergencia también tuvo consecuencias para la agenda de la ciudad. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la suspensión del acto protocolario de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, previsto para las 3:00 p. m.

En un video publicado por la Alcaldía, el mandatario explicó: “Ya son cuatro horas de lluvia, no cesa la lluvia y hemos tomado la decisión de suspender el acto principal de esta apertura del Malecón del Mar en sus dos primeros kilómetros”.

Turbay indicó que la decisión ya había sido comunicada al presidente Abelardo De La Espriella, a quien esperaba recibir próximamente para mostrarle la infraestructura. “Habrá otra oportunidad. Usted visitará esta hermosa infraestructura, va a conocer de primera mano las bondades, lo hermoso que está nuestro Malecón del Mar”, manifestó.

El alcalde también destacó los servicios del lugar y la participación de las matronas de La Boquilla, quienes tienen a su cargo una zona gastronómica. La Alcaldía informó que la nueva fecha de la ceremonia se anunciará por sus canales oficiales.

Barranquilla también enfrenta emergencias por las lluvias

En Barranquilla, el Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de cinco vehículos que quedaron atrapados por la corriente de dos arroyos durante el aguacero.

En registros compartidos en redes sociales también se observan calles inundadas y corrientes que dificultan el tránsito.

Ante estas condiciones, la Alcaldía de Barranquilla publicó un mensaje de prevención en su cuenta de X: “¡En días de lluvia, toma precauciones y mantente seguro!”.

La administración distrital pidió seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar situaciones de riesgo. Además, recordó que quienes necesiten ayuda pueden comunicarse con la línea 195 o con el número (605) 401 0205.

Santa Marta también enfrenta inundaciones por las lluvias

Las fuertes precipitaciones también han dejado calles convertidas en corrientes de agua en Santa Marta, donde se han difundido imágenes de vehículos arrastrados por la fuerza del agua. Estas escenas se suman a las emergencias registradas en Cartagena y Barranquilla durante la jornada.

A través de su cuenta de X, la Alcaldía Distrital de Santa Marta informó que la ciudad se encuentra en alerta roja ante la posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones.

Según la administración, la advertencia se basa en el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares.

La alerta advierte sobre el riesgo de que el nivel de los ríos aumente rápidamente y provoque inundaciones en zonas cercanas. Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía a estar atenta a la información oficial y tomar precauciones ante las condiciones climáticas.

Las imágenes de ambas ciudades muestran los riesgos que pueden surgir cuando las precipitaciones generan fuertes corrientes en las calles. Por eso, las autoridades recomiendan actuar con precaución y no intentar atravesar vías inundadas.