Colombia enfrenta un nuevo episodio de lluvias generalizadas en las próximas 24 horas, con acumulados entre ligeros y moderados que impactarán especialmente el sur, occidente y oriente del país.

Todo esto en medio de una temporada invernal que ya ha sido catalogada por expertos como más intensa de lo habitual.

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Ideam advierte lluvias en regiones Andina, Caribe y Pacífica con riesgo de inundaciones

El comportamiento del clima en Colombia continúa marcado por una alta variabilidad atmosférica.

Según el reporte más reciente, las precipitaciones se distribuirán de forma amplia, con mayor intensidad en regiones como la Pacífica y la Andina, donde departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca registrarán lluvias intermitentes durante el día y la noche.

Este panorama no es aislado. De acuerdo con informes recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, abril presenta hasta un 70 % de probabilidad de lluvias por encima de lo normal en varias regiones.

Esto hace que se incremente el riesgo de emergencias como deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.

En la región Pacífica, las lluvias continuarán siendo protagonistas, con precipitaciones de intensidad ligera a moderada en departamentos como Cauca y Nariño.

Este comportamiento responde a la alta humedad y a la dinámica oceánica propia de esta zona, que históricamente registra los mayores acumulados de lluvia del país.

La región Andina, por su parte, experimentará lluvias dispersas en múltiples departamentos, desde Santander hasta el Eje Cafetero.

Este patrón coincide con lo advertido por autoridades meteorológicas, que han identificado una persistencia de lluvias durante la semana, especialmente en horas de la tarde y la noche.

En el Caribe, aunque se esperan intervalos de tiempo seco, no se descartan precipitaciones moderadas e incluso localmente fuertes en zonas del sur de Córdoba y Bolívar. Esta variabilidad responde al ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por los vientos alisios.

Uno de los puntos más sensibles del informe se concentra en el Pacífico colombiano, donde se mantiene una alerta meteomarina por el incremento del nivel del mar asociado a la marea de sizigia durante la fase de luna llena.

Este fenómeno podría generar inundaciones en zonas costeras bajas de departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Nariño, especialmente en áreas cercanas a municipios como Tumaco o Buenaventura.

Las condiciones atmosféricas que explican este escenario incluyen la presencia de actividad convectiva en el Caribe y fuertes vientos en niveles altos de la atmósfera, factores que favorecen la formación de tormentas y lluvias.

A esto se suma un marcado gradiente de presión entre sistemas de alta y baja presión que intensifica los vientos alisios en la región.

Pronóstico en principales ciudades del país prevé cielos nublados, lluvias intermitentes y altas temperaturas en la región Caribe. Foto: Imágenes Getty

Dónde lloverá más en Colombia y qué regiones están en mayor riesgo en las próximas horas

En cuanto a las principales ciudades, el pronóstico muestra un patrón común: cielos parcialmente nublados con lluvias hacia la tarde o la noche.

Ciudades como Medellín y Bucaramanga tendrán precipitaciones intermitentes, mientras que Cali y Popayán también registrarán lluvias al cierre de la jornada.

En la costa, Barranquilla y Cartagena mantendrán temperaturas altas con posibilidad de lloviznas aisladas.

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Este escenario confirma que Colombia se encuentra en plena temporada de lluvias, un periodo que suele extenderse entre marzo y junio, y que este año ha mostrado señales de mayor intensidad.

Las autoridades recomiendan mantener vigilancia, especialmente en zonas de riesgo, y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo ante posibles emergencias derivadas de las precipitaciones.