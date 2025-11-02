Lo que encontraron en la casa en la que fue capturado el Viejo, enlace de las disidencias de las Farc para el asesinato de Miguel Uribe

SEMANA conoció en exclusiva lo que se encontró al interior de la vivienda en la que fue capturado Simeón Pérez, alias el Viejo, señalado de ser el enlace con las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, para cometer el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el informe, la construcción es de madera y está ubicada en zona rural de la vereda Brisas del Guejar, ubicada en el municipio de Puerto Lleras, en el Meta.

Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave”. | Foto: Suministrada

Al llegar, las autoridades encontraron en el sitio a alias el Viejo y una mujer que sería su pareja sentimental. En una de las habitaciones hallaron un arma de fuego tipo pistola, cinco celulares, varias tarjetas Sim y diferentes documentos.

Tras esto, los agentes inspeccionaron la zona de la sala comedor, en donde había una motocicleta y, además, hallaron un rifle calibre 22 con culata de madera y cañón de color gris. Este elemento se encontraba recostado en una columna de madera.

Los uniformados también inspeccionaron el baño, la cocina y otra habitación, pero allí no encontraron ningún elemento de importancia.

Una vez se terminó la inspección de la vivienda en la que se estaba escondiendo el hombre, la Policía procedió a notificarle a alias el Viejo la orden de captura que había en su contra por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Captura de alias El Viejo, señalado de ser uno de los cerebros del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

Asimismo, se le preguntó al sujeto si contaba con algún documento que acreditara permiso para tener las armas de fuego que fueron encontradas en el sitio, pero este lo negó por completo.

Poco más de una hora después de que iniciara la diligencia, esta terminó y se inició el traslado de Pérez Marroquín a las instalaciones de la Policía Nacional en San José de Guaviare, donde fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con la Fiscalía, alias el Viejo fue la conexión entre las disidencias de las Farc y el grupo de sicarios que llevó a cabo el crimen.

Además, otro dato importante es que este sujeto le hizo seguimientos al senador Miguel Uribe antes de que se perpetrara su asesinato.