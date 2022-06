Lo que faltaba: piden a la Comisión de la Verdad “interceder” por la liberación de miembros de la primera línea

La Comisión de la Verdad le entregó este martes al país un histórico informe en el que da cuenta de lo ocurrido en los más de 60 años de conflicto armado en Colombia. En un discurso sereno, pero vehemente, el padre Francisco de Roux presentó algunas de las recomendaciones que contiene el documento, entre las que está una profunda reforma a las Fuerzas Militares.

En varias oportunidades durante su intervención, el sacerdote fue interrumpido por algunos de los asistentes, quienes gritaban desde sus puestos preguntando por sus familiares desaparecidos.

Pero uno de los momentos más llamativos fue cuando tuvo que detener su discurso ante las palabras de una mujer, quien le pidió interceder por la liberación de miembros de la primera línea que están hoy capturados, señalados de delitos cometidos durante manifestaciones en las calles que derivaron en violencia.

“Padre, padre, necesitamos que interceda por los presos políticos que salieron a protestar”, le pidió la mujer al sacerdote y presidente de la Comisión de la Verdad.

La asistente al evento agregó que “hay muchos jóvenes que están en las cárceles de manera injusta por salir a protestar”.

La mujer hacía referencia a la decisión que tomó un juez de Control de Garantías de imponer medida de aseguramiento a nueve presuntos integrantes de la primera línea, acusados de protagonizar diversos actos de “violencia y vandalismo” para “sabotear las jornadas de protestas” en el marco del paro nacional el año pasado.

Esta petición recuerda lo dicho hace menos de dos semanas por el presidente electo Gustavo Petro, quien durante su primer discurso como mandatario le envió un mensaje al fiscal Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”.

Expertos consultados por SEMANA aseguran que este tipo de peticiones se equivocan en sentido y forma. Por un lado, es errado decirle al país que los jóvenes detenidos están a órdenes del fiscal, cuando son los jueces los que ordenan las medidas de aseguramiento. Segundo, ese tipo de solicitudes puede considerarse como una extralimitación de funciones.

Adicionalmente, está claro que la Comisión de la Verdad es una instancia que pertenece al sistema de verdad, justicia y no repetición, pero su función, contrario a la JEP, es no judicial. El relato construido por esta instancia es de carácter general, no se puede detener en casos específicos.

Recomendaciones

Con el fin de que no se repitan prácticas como los “falsos positivos”, el informe presentado por la Comisión manifiesta la necesidad de hacer cambios en las Fuerzas Militares y de Policía. “Al Estado y a la sociedad les pedimos tomar una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz, centrada en las personas y la protección de los seres humanos, la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo, para un Ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, a la justicia restaurativa”.

“Cambiar la política de guerra que ataca a los campesinos, que son el eslabón más débil, y resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública al enfrentar este problema con soluciones éticas, educativas y económicas, y poner en marcha una estrategia de regulación del consumo y del mercado donde Colombia puede tomar el liderazgo internacional”, precisó.

Igualmente, le envió un mensaje a la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc para que escuchen “el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados”.