El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, junto con sus escoltas, protagonizó un acto heroico en el municipio de Montelíbano, cuando rescataron a un motociclista que estaba siendo arrastrado por la fuerte corriente. En la escena se ve cuando el mandatario y su equipo de seguridad, con una cuerda de vida y una cadena humana, llegaron hasta donde estaba el hombre aferrado a su motocicleta.

Jesús se resistía a soltar su motocicleta, pero fue Zuleta quien le dijo en medio del dramático rescate que soltara, que él se encargaba de devolverle su vehículo. Minutos después de ese rescate, el gobernador conversó con el hombre por medio de una llamada en la que ambos compartieron sus experiencias en medio de esta situación.

La heroica acción del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para salvar a un hombre de morir arrastrado por las fuertes corrientes

En la siguiente publicación, se puede observar lo que dialogó este ciudadano con el mandatario departamental, que ha sido elogiado junto a sus escoltas por esta acción. “Con la ayuda de Dios, Jesús tendrá su moto nueva. Lo material se recupera“, dijo Zuleta en su cuenta de Instagram.

En otro video aficionado que conoció SEMANA, se logra ver el momento exacto en el que rescatan al hombre en medio de las adversidades climáticas que hoy tienen al departamento de Córdoba en jaque y con miles de familias afectadas.

El medio de comunicación RCP Noticias 24 difundió en su red social X un video en el que se escucha a Zuleta contando detalles de lo que había sucedido y en el que aseguraba que con una navaja cortó el cinturón de seguridad de su vehículo para ayudar a esta persona.

En el departamento de Córdoba, las autoridades se encuentran en máxima alerta por las emergencias que se puedan llegar a registrar en las próximas horas por las fuertes lluvias que se han venido registrando a causa del frente frío proveniente de Norteamérica.

En el municipio de Montería, Córdoba, hay riesgo de inundación en varios barrios, por lo que desde la Alcaldía hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atentos a las recomendaciones que emitan.