Lo que me está pasando es injusto: la sentida reflexión de Carlos Rodríguez tras el fallo que anuló su elección como contralor general

El saliente contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, presentará una acción de tutela si el Consejo de Estado no modifica el fallo que emitió el pasado 25 de mayo y por medio de cual anuló su elección y ordenó que se adelante desde cero el nuevo trámite para el cargo de jefe del ente de control fiscal.

Elección Contralor General Carlos Hernán Rodríguez en el Congreso Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En la extensa rueda de prensa que realizó este martes, Rodríguez respondió con un muy seguro y diciente “sí” a la pregunta sobre la radicación de una acción judicial ante el hipotético hecho que el alto tribunal no aclare la decisión como lo pidió por medio de su defensa y ordene que se rehaga todo el proceso a partir de la convocatoria para la elección del nuevo contralor general.

“Lo único que estoy peleando es el derecho como ciudadano que tengo y se me respete el derecho adquirido frente al tema de una elección. Eso va más allá de regresar o no, y en segundo lugar, lo que pido que se me respete, es mi derecho al buen nombre, que es lo único con lo que he contado, entonces no acepto que digan que fui destituido, o que salí por manejar triquiñuelas, o que fue el que acomodé el concurso, o que me asocié”, precisó.

En este sentido advierte que con la decisión del Consejo de Estado se le vulneraron sus derechos fundamentales. “Desde afuera defenderé, más que regresar, mis derechos. ¿Qué pasa con el derecho de una persona que se sometió al procedimiento, que lo eligieron y que por circunstancias ajenas se invalida un procedimiento y resulta afectado”.

En este sentido aseguró que ya su defensa presentó la respectiva aclaración para que el Consejo de Estado establezca el punto en el que se presentaron las irregularidades. En el documento se señala que no se puede anular todo pues el trámite cumplió con todos los requerimientos y la segunda lista se hizo teniendo en cuenta el examen de conocimientos realizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS). “Quiero que me aclare el alcance”.

Carlos Hernán Rodríguez. Contralor General de la Nación. Bogotá Septiembre 15 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Yo respeto profundamente la majestad de la justicia, creo en la honestidad de esos cuatro magistrados que tomaron la decisión, por eso pido la aclaración de un fallo”, manifestó el saliente jefe del ente de control fiscal. Teniendo en cuenta la decisión que se tome, y la reflexión a la que se llegue con su equipo jurídico, determinará si presenta o no su nombre al nuevo proceso.

“Sobre mi decisión al respecto de si volvería o no a participar acontece lo que ustedes ya saben que se va a presentar, aquí todo es debate jurídico, ‘que está inhabilitado, que no está inhabilitado porque le declararon la nulidad’. El que no quiera va a estar en eso ‘no, no lo vayan a dejar meter, cuidado con él. Porque lo que en el fondo siento yo, no por el Consejo Estado, pero si de muchos sectores es ‘cuidado con el tiempo, por si vuelve a participar’”.

El destituido contralor Carlos Hernán Rodríguez solicita a al Consejo de Estado permitir su participación como candidato. - Foto: Pantallazo documento - Semana

En este sentido aseguró que él se sometió a todo el trámite que establece la ley para aspirar al cargo. “Lo que me está pasando a mí es injusto, me presenté a un concurso, me sometí a las reglas, ocupé el primer puesto, y siempre respeté las reglas que me dieron”.

Pese a esto, se lamentó, en un principio su nombre fue excluido, hecho por el cual tuvo que tocar las puertas de la justicia para que su nombre fuera tenido en cuenta. “Y ya ahora cuando por terceras actuaciones se cometen irregularidades yo soy el que resulto cuestionado, eso no es justo”.

Por el momento, Rodríguez no ha pensado presentar su caso ante organismos internacionales: “Yo voy dando paso a paso, confío mucho en el Consejo de Estado, en la justicia colombiana, y que estas acciones van a ser reconocidas. Todo día tiene su afán”.