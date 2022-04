“Lo que necesitamos son más cárceles para corruptos”: Enrique Gómez critica el perdón social de Petro

Gustavo Petro, justificando la visita de su hermano a Iván Moreno en la cárcel, introdujo la propuesta del perdón social y encendió las redes sociales. Frente a esto, varios de sus contrincantes a la Presidencia se pronunciaron en rechazo. Uno de ellos fue Enrique Gómez, quien criticó fuertemente la propuesta y quienes rodean al candidato del Pacto Histórico.

“El perdón social del senador Gustavo Petro lo que es es un perdón a los corruptos. Al contrario, lo que más necesita el país es más justicia contra los corruptos, más cárceles y condena social total”, aseveró.

Además, aseguró que hay “corruptos” que rodean a Gustavo Petro en el Pacto Histórico, quienes señaló con nombre propio.

El tal "perdón social": es perdón a los corruptos. Lo que necesitamos es más cárceles para esos criminales y que dejemos de darle vía libre a los que componen ese pacto que tienen investigaciones o son cuestionables moralmente. Ya no más alcahuetería con los que nos han robado. pic.twitter.com/RQ8mou9h97 — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 13, 2022

“Ese Roy Barreras, Armando Benedetti y la misma Piedad Córdoba. Personas llenas de cuestionamientos morales como él mismo. El señor de las bolsas que sigue sin explicarnos por qué recibe dinero en efectivo para sus campañas y sigue pretendiendo, aunque es un inmoral, ser presidente de la República”, agregó.

Finalmente, el candidato de Salvación Nacional pide “no más alcahuetería con los que nos han robado”.

La ola de cuestionamientos a Petro por lo dicho y por la visita de Juan Fernando Petro, su hermano, a Iván Moreno parece no cesar. Sergio Fajardo, candidato de centro, también criticó la propuesta.

No nos traguemos esos sapos ni esos cuentos. Ni en las cárceles ni en los clubes. Contra la corrupción, sanción social, no perdón social. pic.twitter.com/ptKt4ClOSn — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 13, 2022

“Llevo tres días de gira por el Eje Cafetero. Y en medio de esta correría me entero que el hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y supuestamente la explicación es que es el perdón social, carreta, es buscando votos con corruptos”, aseguró Fajardo.

El candidato de la coalición Centro Esperanza aprovechó para criticar a Federico Gutiérrez, en medio de su estrategia por atacar a los dos candidatos con mejores números actualmente.

“Vayan y miren lo que está haciendo Fico. Unos en las cárceles y otros en los clubes buscando votos con la corrupción. Yo nunca lo he hecho ni lo haré porque la corrupción hay que enfrentarla todos los días a todas horas. Jamás va a pasar eso conmigo”.

En cambio, el exgobernador de Antioquia considera que los corruptos deben pagar por sus acciones. “Ese cuento de perdón social no tiene ningún sentido, lo que hay que tener es sanción social a la corrupción porque en este país se ha aceptado y muchos de esos corruptos hoy tienen aceptación en muchas partes de Colombia. Cero aceptación”, concluyó.

Ingrid Betancourt, del Verde Oxígeno, también se pronunció. Dijo que lo propuesto por el candidato es “un pacto con el diablo”.

“Es lo que hemos venido llamando un pacto con el diablo. Ir a las cárceles a proponerle impunidad a cambio de votos, que más descomposición moral que esa”, cuestionó la candidata.

Agregó que considera que se debe hacer lo contrario. “Tiene que mandar unos mensajes muy claros de que aquellos que delinquen roban el futuro de los colombianos, las esperanzas, los recursos para invertir”, aseguró.

Mencionó que lo que se debe hacer es invertir recursos para acabar con la pobreza, lograr más educación, menos violencia y sancionar a los delincuentes de cuello blanco. “Aquellos que se roban esos recursos no solamente tienen que ir a la cárcel, no solamente tienen que devolver lo que se han robado sino que, adicionalmente, tienen que tener una sanción que los empobrezca y que por lo tanto conlleve una sanción social, no un perdón”, pidió Betancourt.

Asimismo, dijo que ese “perdón social”, sería incitar al delito ya que quienes han cometido esos crímenes podrían reincidir sabiendo que lograrían quedar impunes.

“Eso es incitar al delito, incitar a la corrupción, incitar a que lo que se conoce en Colombia como el sistema de corrupción a través de las maquinarias, carruseles de las contrataciones, sigan campando”, comentó.