Lo último: Corte Suprema condena a excongresista Iván Moreno por ‘carrusel de ambulancias’

En una decisión de más de 300 páginas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años y siete meses de prisión al exsenador Iván Moreno Rojas por el escándalo de corrupción conocido como el ‘carrusel de las ambulancias’.

“Decide la realización de acciones encaminadas a la manipulación del pliego de condiciones de la licitación y la inclusión de determinadas condiciones mediante las cuales se garantizó que el contrato le fuera adjudicado al oferente propuesto por él, para la época de los hechos, concejal del distrito capital, Hipólito Moreno, como a la postre ocurrió, lo que le permitió recibir a Moreno una suma de dinero correspondiente al 50 % del total de la coima pactada”, advierte la Corte en la extensa decisión.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años y siete meses de prisión al exsenador Iván Moreno Rojas por el escándalo de corrupción conocido como el ‘carrusel de las ambulancias’. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En este caso, tal como advirtió la Procuraduría, los pliegos de condiciones se elaboraron con determinadas especificaciones que permitieron el direccionamiento a un proponente ganador, acordándose la distribución de coimas del 9 % del valor de un contrato “con destino a los hermanos Moreno Rojas, al contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, al personero distrital Francisco Rojas Birry; los concejales Hipólito Moreno, Ómar Mejía Báez, Wilson Duarte, como también al secretario y subsecretario distrital de Salud Héctor Zambrano y Juan Varela”.

“Contra la tesis del dominio de la actividad criminal por parte del enjuiciado en la sentencia se deja ver el papel de Tapia Aldana dentro de la estructura, quien, más que ser un mero intermediario al servicio de NESTOR IVÁN, colaboró en la campaña de Samuel Moreno, tenía injerencia en la contratación y también resultaba beneficiario de las comisiones que se pactaran como consecuencia de adjudicaciones irregulares de contratos estatales”, señala otro aparte.

Los pliegos de condiciones se elaboraron con determinadas especificaciones que permitieron el direccionamiento a un proponente ganador, acordándose la distribución de coimas del 9 % del valor de un contrato. - Foto: NICOLAS LINARES

La Sala Mayoritaria también sostiene que el enjuiciado, en este caso Iván Moreno, “ejerció de manera dominante el control de la actividad criminal, lo que da a entender que como líder tenía dominio sobre la organización criminal, no obstante, imputar responsabilidad a partir de tal planteamiento llevaría más a los terrenos de la autoría mediata por dominio de organización, figura que al margen de su compatibilidad o no con el ordenamiento jurídico colombiano, no fue la endilgada al procesado”.

No es el primer revés de Iván Moreno

A comienzo de este año, un no rotundo le dio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al exsenador Iván Moreno Rojas, quien insistía en que la condena de 14 años emitida en su contra, en el año 2014, por el Carrusel de la Contratación le había vulnerado todos sus derechos procesales.

Moreno Rojas había presentado una acción de nulidad al considerar que no se le habían valorado todas las pruebas presentadas por su defensa y mucho menos contradecir los argumentos de los testigos que lo acusaron de recibir comisiones a cambio de la entrega de contratos de infraestructura en la capital.

Corte Suprema había negado cambio de la condena de Ivpán Moreno Rojas por el carrusel de la contratación. - Foto: Guillermo Torres

En esta estratagema de corrupción, el entonces senador aprovechó el hecho que su hermano Samuel era el alcalde mayor de Bogotá y tenía, casi siempre, la última palabra sobre la entrega y cesión de los más importantes contratos viales en la capital de la República.

Por estos hechos de corrupción, Iván Moreno fue condenado en 2014 a 14 años de prisión. Con el fallo bajo el brazo de la Corte Constitucional que permitía una “segunda instancia” para los aforados sentenciados, el exsenador tocó nuevamente las puertas de la Suprema con el fin que se anulara todo lo actuado en su casa.

Luego de varias negativas de la Corte para revisar su proceso penal por considerar que no se habían presentado nuevos elementos materiales probatorios de fondo, Moreno Rojas buscó errores de forma para anular su sentencia, fórmula que tampoco le dio resultado.