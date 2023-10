Lo último: ministro Iván Velásquez asegura que Israel aún no ha notificado formalmente suspensión de cooperación militar a Colombia

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aseguró que Israel no ha notificado formalmente a Colombia sobre una suspensión de cooperación militar, tras las crisis diplomática desatada por el presidente Gustavo Petro , quien se ha negado a condenar el ataque terrorista del grupo Hamás.

Lluvia de críticas ha recibido el presidente Gustavo Petro tras no condenar el ataque terrorista ejecutado por Hamás contra Israel.

“Todavía no ha habido una comunicación oficial. Lo que tenemos es un comunicado del canciller israelí, pero no una comunicación oficial al Gobierno colombiano. Los contratos se mantienen. Está además esta oferta de Estados Unidos de que, en lo que haya necesidad, ellos suplen; es decir, no creo que vaya a existir ningún trastorno, aun en el evento de que esos contratos terminen”, dijo el ministro Velásquez.