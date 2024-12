SEMANA: Esta licitación también ha sido criticada porque parece enfocarse en una sola tecnología, la satelital, que tiene alta latencia, es decir, proporciona una conexión lenta. ¿Por qué no aprovechar las redes de fibra óptica que tendió el Estado con grandes inversiones públicas en el proyecto anterior de banda ancha?

K.A.: No es cierto que solo se considere la tecnología satelital. La Ley 1341, modificada por la Ley 1978, es clara en la definición del principio de neutralidad tecnológica. El proceso de licitación se enfoca en los requisitos del servicio, no en la tecnología a utilizar. Este es un proyecto que permite la utilización de cualquier tecnología e, incluso, combinaciones de diferentes tipos, según cada participante quiera proponer.

Solo en lo corrido del Gobierno del presidente Duque, hemos obtenido el crecimiento más alto en nuevas líneas de internet móvil 4G, con un aumento de 8,1 millones de nuevos usuarios.

SEMANA: Hubo problemas en dos grandes adjudicaciones, la subasta de espectro y la licitación del dominio .co, y hay críticas técnicas a la de conectividad rural ¿Algo está fallando en el MinTIC al momento de preparar licitaciones?

K.A.: La asignación de permisos de uso del espectro no es una licitación, no es un proceso sometido a la Ley 80 de 1993; es un proceso administrativo, donde a quien cumple con unas condiciones la administración le otorga un permiso para usar el espectro. El país llevaba varios años esperando este proceso. Que me hayan notificado, esta subasta no tiene procesos penales en contra, además contó con el acompañamiento de la Procuraduría desde el segundo semestre de 2019, todos los documentos son públicos y los permisos se encuentran entregados desde febrero de este año. En cuanto al proyecto de conectividad rural, estoy conociendo los procesos que se están diseñando desde el ministerio y analizando hasta el último detalle para tomar las mejores decisiones. Y sobre el dominio .co, tengo hasta el lunes 18 de mayo para decidir, y esperaré hasta el último día. Quiero darles la tranquilidad de que tomaremos la mejor decisión, siempre pensando en el bienestar y el beneficio de los colombianos.