Los dardos que lanzó Rodolfo Hernández desde Roma

A propósito de las recientes elecciones del legislativo y las consultas interpartidistas, el también candidato que aspira a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, en su paso por Ciudad del Vaticano, en diálogo con Luis Carlos Vélez en La FM, dio algunos detalles sobre su visita al sumo pontífice y contó cómo veía los resultados de las urnas.

“Cumplimos el protocolo a las 8 am, entrar por la puerta de la guardia Suiza, y ser guiado por ellos hasta vernos con el santo Padre, hablamos temas de interés, tanto del vaticano, como yo, como representante de un grupo de colombianos que quieren cambiar la política” aseguró Hernández.

El candidato explicó que de lo que él decía y le comentaba al Papa, “con los gestos que hacía demostraba que está totalmente de acuerdo conmigo, y dijo que en Europa y África también viven la misma situación, también me preguntó qué veía yo, como colombiano, y que futuro veía en Colombia con estos politiqueros”.

Hernández afirmó “que hicieron delitos y cometieron fraude en las elecciones que acabaron de pasar, comprando votos , el que compra votos llega a robar, no hay forma de desvirtuar eso”, añadió que los ganadores llegan engañando a los propios electores, nosotros llamamos a esos 22 millones de colombianos que están aguantando hambre, 17 de ellos que viven con 2 dólares y 5 millones, con 1 dólar”, a votar por un candidato diferente.

Visita de Rodolfo Hernández al papa duró cerca de 20 minutos. - Foto: Twitter

Hernández aprovechó para lanzar algunos directazos con nombre y delito propio. Y dijo que iba a sacar corrompidos y ladrones, “como los sacamos para la calle en Bucaramanga, es lo que pensamos hacer, llegando a la presidencia de la república, a pesar de que lo duden, es lo que va a pasar, como en Bucaramanga fue lo que pasó”.

Cuando el periodista William Calderón le preguntó sobre el caso hipotético de la contienda electoral entre Petro y Fico, contestó: “No, pero para qué nos ponemos a hablar de los casos que no van, ¿Por qué no pone el caso de que quede Petro y yo?”.

Dijo además: “Con la experiencia mínima en la política colombiana, experiencia mínima en administración pública, que tengo, ¿Cómo me ven los colombianos? si estoy entre los candidatos, quiere decir que los electores saben a quién quieren gobernando”.

¿Le van a entregar la chequera a Armando Benedetti que es un atracador? lo que pasa es que es tan débil la justicia, que hay un 70 % de impunidad”, entre otras cosas cuestionó el santandereano.

Añadió que “algo está pasando dentro del sentimiento ciudadano, el 65% de los colombianos no cree en esos politiqueros, entonces no votaron” este domingo 13 de marzo. Y dijo que “las consultas son una trampa, ¿Cómo así que Fico se inscribe independiente y traiciona a las personas y ciudadanos que le firmaron a él y luego se pone a hacer alianzas? Eso no decía el mandato”.

Hablando de cómo sería su gobierno dijo: “vamos a cumplir con nuestro slogan [no robar, no mentir, no traicionar] y buscar la modificación del código penal a través del discurso argumentativo numérico para poder presentarle al pueblo colombiano un gobierno decente, porque aquí nos sobran ladrones”.

Dijo también respecto a alianzas: “Yo recibo a todo el mundo pero no les cambio el discurso”; además mencionó que “Fico es Duque ll , solo que más flaco y más mechudo y dijo que él iba a hablar con Pastrana, eso hacen los políticos, acuerdos programáticos qué coge usted y qué cojo yo”

Finalmente, en La FM, el candidato y ex alcalde de Bucaramanga dijo que “los colombianos tienen la última palabra y si el próximo 29 de mayo se unen y votan por un candidato que muestra un nuevo amanecer”, el país estaría mejor.