“Los políticos son la garantía del fracaso”: Íngrid Betancourt explica por qué escogió a un coronel (r) como vicepresidente

Íngrid Betancourt no ahorra detalles para expresar la admiración hacia el coronel (r), José Luis Esparza, el hombre que la devolvió a la vida y la trajo de vuelta desde una selva donde estuvo secuestrada por parte de las Farc durante más de seis años. El oficial se convirtió hoy en su fórmula vicepresidencial, en la carrera por la Casa de Nariño.

Esparza fue el comandante de la Operación Jaque que permitió la liberación de 15 secuestrados en 2008. Es uno de los hombres que más sabe de inteligencia militar, pero que fue llamado a calificar servicios tras mensajes anónimos que llegaron al Ministerio de Defensa.

Él iba a ascender a general, pero el Ministerio de Defensa echó para abajo el sueño del oficial, pese a las inminentes reclamaciones de uribistas, santistas y los propios oficiales que manifestaron su molestia tras la baja. Hoy, Esparza cambió de rumbo y se enrutó en la política.

“Escogí al hombre más comprometido, preparado, adecuado para cumplir esa misión de rescatar a Colombia de las garras de la corrupción”, dijo Betancourt.

Él, según ella, es un hombre de su confianza, no solo porque le salvó la vida, sino “porque es el héroe de Jaque, el mundo entero, los colombianos lo conocen por su valentía, rectitud; él no tiene nada que ver con la política. Él, desde su labor de inteligencia, ha entendido cómo funcionan los políticos y la política”.

Esparza, quien desde su baja no había vuelto a hablar en medios, aunque por su labor de inteligencia pocas veces lo hizo, afirmó que Íngrid es muy generosa con él. “A veces me pregunto: ¿ese soy yo?”, dijo el oficial, que hoy hace parte de la reserva activa.

Para el militar en retiro, la designación de la candidatura vicepresidencial es un honor, un compromiso importante. “Estamos aquí para emprender, como decimos los soldados, una batalla en un combate hombro a hombro junto a Íngrid Betancourt”, destacó.

Coronel (r) José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Íngrid Betancourt - Foto: Campaña Íngrid Betancourt

El hoy candidato vicepresidencial ha sostenido una amistad con la colombo- francesa desde el momento de la liberación, así como con otros secuestrados. Con Betancourt, por ejemplo, se han rememorado las escenas de Jaque, pero ahora solo hablan de política. “Nuestra misión es rescatar a Colombia de la corrupción”, afirmó él.

Betancourt recordó que a Esparza, pese a sus logros en el Ejército, lo llamaron a calificar servicios y el gobierno de Iván Duque no dio ninguna explicación de las razones. “Simplemente lo retiraron, eso, para mí, es una muestra de injusticia. Eso nos ha unido a los dos”, explicó.

Betancourt le reconoció a SEMANA que no quería un político como su fórmula vicepresidencial “porque he tenido bastantes desilusiones con los políticos”. Y puso de ejemplo, la coalición Centro Esperanza.

“Cuando Alejandro Gaviria acepta los apoyos de la maquinaria, él infiltra la corrupción dentro de la coalición, pero para mi sorpresa y desilusión, los otros compañeros de la coalición se quedan callados, aceptan y se acomodan”, recordó.

Betancourt dice que escogió a un hombre de acción, que se la juega, que no tiene miedo, que es capaz hasta de jugarse la vida por sus convicciones y principios. “Eso no me lo da ningún político que conozca actualmente( ...) Creo que los políticos son la garantía al fracaso”, afirmó.