Los reclamos del Caribe: Dumek Turbay y Juliana Solano hablan de las prioridades de la región; esto le piden al Gobierno Petro

Los administradores aseguraron que han tenido que trabajar con recursos propios para hacer realidad los proyectos de la región, pues la relación con el presidente Gustavo Petro y sus funcionarios no ha sido fructífera. Por ejemplo, advirtieron que, cuando logran entablar una conversación con un alto funcionario, los cambios en los cargos de la rama ejecutiva provocan reprocesos que impiden avanzar en la agenda de la ciudad y el departamento con el Estado.

El alcalde consideró que el jefe de Estado “se rajó” en relación con las expectativas de los ciudadanos sobre su administración y que sus funcionarios no han dado la talla en esa interlocución, citando casos claros: la canciller, Laura Sarabia, no lo atendió cuando estuvo buscando una cita con ella, y el director del DPS, Gustavo Bolívar, lo llamó inmaduro políticamente cuando visitó la zona.

Los administradores locales dijeron que en el país a los gobernantes les ha tocado resolver sus agendas solos, pues el Gobierno nacional no está disponible . Por ejemplo, el encuentro con el director del DPS no les dejó respuestas sobre cómo será la inversión en los barrios para embellecer las zonas públicas o llevar comida de buena calidad a los comedores comunitarios.

Esa no es la única iniciativa frenada por esa escasa articulación con los actores nacionales. En el catálogo de proyectos inconclusos también se encuentra el canal del Dique, cuya construcción fue suspendida por el Ministerio de Ambiente para analizar las implicaciones de la licencia ambiental. Esta obra está pensada para conectar el río Magdalena con la bahía de Cartagena, permitiendo la navegación entre el afluente y el océano.

“Ha sido un reto poder tener un diálogo con las entidades del Gobierno. Vemos que hay proyectos prioritarios para la ciudad y el departamento, como el canal del Dique, que están en puntos suspensivos. Si este no se realiza, quedará una deuda social”, comentó la gobernadora encargada.

La agenda del Caribe

El problema del alto costo de la energía en el Caribe es estructural. La comercializadora Afinia puso sobre la mesa la posibilidad de efectuar cortes acordados con los ciudadanos, una propuesta que no ha caído bien dentro de la administración distrital, pues reclama que las personas paguen únicamente por lo que consumieron y no tengan que quedarse sin el suministro en sus hogares. En ese sentido, Turbay le pidió al presidente Petro cumplir con su promesa de nacionalizar la deuda adquirida por el suministro de ese servicio público en esa parte del país.

Por su parte, la Gobernación señaló que creó un plan de ordenamiento departamental para que los municipios cercanos a Cartagena se conviertan en centro de inversión. Empero, desde ese despacho temen que los fondos no lleguen si no se resuelve la problemática de la energía.

“Esto tiene que resolverse en todo el Caribe. Así como el Gobierno decidió invertir en el metro de Bogotá, podría haber tomado la decisión de cancelar esa deuda a los comercializadores de energía. No vamos a tener inversión internacional si desde la Casa de Nariño no se toman esas decisiones, porque los mandatarios locales no tenemos la potestad para hacerlo”, comentó la gobernadora (e).