Los tres puntos por los que el expresidente Uribe tiene desconfianza de estas elecciones

A solo cuatro días de la primera vuelta electoral, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, dijo que tiene profundas dudas sobre lo que pueda pasar el próximo domingo 29 de mayo.

En tres puntos muy concretos aseguró que le preocupan las dudas que quedaron en las pasadas elecciones al Congreso, la falta de auditoría y los testigos electorales registrados.

“Desconfianza electoral: 1. Sin aclarar exagerada inconsistencia de elección del Congreso, superior al 7 %, o indicativa de muy posible fraude; 2. Sin auditoría. 3. El Estado debería permitir testigos de entidades serias, no necesariamente partidos ni afectas a candidatos”, comentó el expresidente.

Cabe recordar que en las elecciones al Congreso se generaron grandes dudas porque en el proceso de escrutinio aparecieron miles de votos para el Pacto Histórico, que logró sumar varias curules a los pocos días de las elecciones.

Otro de los temas que criticó el expresidente Uribe fue con respecto a la auditoría. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral dijo que “por falta de tiempo” no se contará con software internacional que pueda verificar el proceso del próximo 29 de mayo, lo que generó dudas en todos los sectores.

“Lamentablemente no hay. El 1 de abril la sala plena del CNE pidió una auditoría internacional. El 2 de mayo se giraron los recursos y desde ahí se han dado reuniones para acordar las condiciones de un proceso de esta naturaleza. El proceso ya, a pocos días de las elecciones, es inviable”, aseguró el magistrado Luis Guillermo Pérez.

Por eso, el expresidente Uribe pide que se permitan los testigos electorales de entidades que tengan credibilidad y no de partidos políticos.

Sobre ese tema, en las últimas horas se registró un hecho que llamó la atención. Alejandro Rusconi, un político argentino, reconocido político de izquierda y cercano a gobiernos en Latinoamérica de esa corriente, dijo que no lo dejaron abordar un vuelo de Buenos Aires a Bogotá porque en Migración Colombia habría una recomendación para no dejarlo ingresar.

El problema es que había sido invitado por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para ser observador internacional en estas elecciones presidenciales.

“Urgente. Hoy, al intentar tomar el vuelo de Avianca destino a Bogotá, no se me dejó partir por orden de Migraciones Colombia, fui invitado por el CNE como observador internacional en las elecciones presidenciales, el mismo Estado que pagó mi pasaje no me deja entrar”, dijo Rusconi.

Desde todos los sectores políticos se han generado profundas dudas sobre lo que pueda ocurrir el próximo 29 de mayo en la primera vuelta presidencial.

Otro de los que ha tenido quejas constantes con el papel del registrador Alexander Vega ha sido el expresidente Andrés Pastrana, quien ha sembrado dudas sobre el proceso electoral y el papel de Vega a cargo de la entidad, además de la contratación con la empresa española Indra.

La Registraduría les pidió a las distintas campañas políticas que acrediten a sus testigos electorales. Hasta el momento se registran unas 20.000 personas registradas para el fin de semana.

“Es un número muy bajo, teniendo en cuenta que lo que hicimos en el plan de garantías fue ampliar el plazo por un mes. La idea de extender este plazo es que las agrupaciones políticas se organizaran y presentaran el mayor número de testigos y no les tomara la tarde la próxima semana, pero aun así, estamos prestos a trabajar hasta el fin de semana de elecciones para inscribir testigos”, comentó Vega.

A partir de este miércoles estarán presentes los invitados para la auditoría internacional y las misiones de observación, sin embargo, varios sectores siguen con profundas dudas sobre lo que pueda pasar en ese proceso.