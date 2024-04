Los trinos violentos de Petro: “Usa matar y odiar constantemente”. Rita Karanauskas analiza la comunicación del mandatario en redes

Estrategias, mensajes en círculo, publicaciones en X que dan a varias interpretaciones, así es como analiza Rita Karanauska, experta en el análisis del lenguaje verbal y no verbal, al presidente Gustavo Petro, quien es un asiduo usuario de su red social, en donde sus publicaciones generan todo tipo de controversias, críticas y apoyos . Para la experta hay un patrón en sus trinos, algunos extensos, otros no tanto, pero que llegan a ser violentos.

“Una cosa es escribir un trino y otra hablar de tú a tú, porque no hay tiempo. Es una estrategia, porque sus mensajes tienen ciertas características especiales que son transversales a casi todos los mensajes y las mantiene”, sostuvo.

Mensajes en círculo

Karanauska señaló que Petro cuando hace una publicación en X deja mensajes en círculo, es decir, “nunca cierra, dice una frase, pero nunca cierra el mensaje. Siempre es ambiguo y abierto. No hay un quién, ni un dónde, ni un por qué. Y eso se llama un mensaje circular”.

La autora de dos libros, sobre la mentira y el engaño en las personas, se trata de una estrategia de Petro en la que “lanza frases y ya”, además de que ” él no usa el yo para nada, nunca en un trino de él usted verá un yo”.

¿Trinos excluyentes y violentos?

La experta señaló de manera detenida que “e mpieza diciendo: “Iré caminando como antes”. Entonces, uno se pregunta: ¿cuál es el mensaje? Por eso deja abierto el mensaje, es una frase suelta para que se interprete. Pero hay algo muy importante porque nombra trabajadores, pensionados, segmenta la población y les dice: “Recuerden que soy su presidente”. Ahí está siendo excluyente. Ahí dice que solo es presidente de ellos, no el presidente de Colombia. Aquí nos contó que es presidente de quienes nombró, de los demás no”, resaltó.

Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral. Será un día para que todas y todos los…

Y es que sobre los trinos que asegura son enredados y que no tienen una comunicación clara , trae a acotación el del 23 de abril que dice: “Dejen de gritar mentiras a ellos”.

“Si yo estuviera en un interrogatorio, le preguntaría a quiénes les dice que dejen de gritar mentiras. Él nunca da detalles. También dice: “No le vamos a quitar la pensión a nadie”. ¿A quién se refiere con ese plural? No se sabe de qué habla. Lanza acusaciones sin decir quién es”, manifestó.

Detecta que el jefe de Estado no da información clara ni solicitada y “si yo lo estuviera interrogando, le hubiera preguntado sobre eso. Pero mire que también dice: “Nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie”. Cuando dice no hemos, ¿de quién habla?”