“Los vamos a derrotar en primera vuelta”: Iván Cepeda habló en la Plaza de Bolívar durante las movilizaciones por el Día del Trabajo

En medio de la jornada de marchas del 1 de mayo, por el Día del Trabajo, el senador Iván Cepeda hizo presencia en la Plaza de Bolívar hacia la 1:20 de la tarde para intervenir ante organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos que se concentraron en el centro de Bogotá.

Acusan a Gustavo de Petro de participación en política a pocas semanas de elecciones: “promueve a su candidato”

Su discurso estuvo atravesado por un tono simbólico, tomando como referencia una frase del cantante Bob Marley: “Levántate, mantente firme y lucha siempre por tus derechos”.

Cepeda llamó a los trabajadores a mantenerse activos en la defensa de sus garantías y a no bajar la guardia en el actual momento político.

“El movimiento social colombiano, nuestro pueblo, ha adquirido conciencia de que no podemos seguir tolerando la desigualdad y la pobreza”, afirmó al tiempo que destacó que la clase trabajadora es “la riqueza de nuestra sociedad” y la base misma de la democracia en el país.

En su intervención también hubo espacio para anuncios políticos. El candidato reveló el respaldo unánime de centrales obreras y sectores sociales a su campaña de la mano de la lideresa indígena Aída Quilcué, quien, según dijo, podría convertirse en la primera mujer indígena en llegar a la Vicepresidencia. Este apoyo se articula dentro del proyecto del Pacto Histórico y la denominada “alianza por la vida”.

Cepeda enmarcó el escenario electoral como una disputa entre “dos visiones radicalmente opuestas de país”. De un lado, ubicó a la derecha tradicional, a la que señaló de representar la continuidad de un modelo que, según él, ha profundizado la desigualdad; del otro, las fuerzas progresistas, que buscan una transformación social.

Durante su intervención, lanzó su frase más contundente a propósito de la llegada de la contienda electoral: “Los vamos a derrotar en primera vuelta”, al proyectar un triunfo en las urnas el próximo 31 de mayo.

Gustavo Petro reaccionó a la entrevista que dio a SEMANA el comandante del Frente Occidental del ELN: “Decidí congelar la mesa”

El senador también aprovechó la fecha para rendir homenaje a líderes sociales asesinados y recordar que el Día del Trabajo es una jornada histórica de lucha por la dignidad, la justicia y la libertad.

Además, insistió en que Colombia atraviesa un punto de quiebre político iniciado en 2022 con la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, y subrayó que uno de los grandes retos sigue siendo que el acceso a la tierra deje de ser un privilegio y se convierta en una posibilidad real para el campesinado.