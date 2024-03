Luz Adriana Camargo habla sobre los choques entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa: “Hubo mensajes muy disonantes que no venían al caso”

“ No está bien que se den esos enfrentamientos y lo quiero decir con toda claridad: las formas no pelean con nada . En otros términos, lo cortés no quita lo valiente. En eso soy muy del estilo Corte Suprema. Creo que uno puede oponerse, pero de manera respetuosa”, manifestó.

La nueva funcionaria de la rama judicial también habló de la gestión de Barbosa al frente de la Fiscalía. “No soy una fiscal de espejo retrovisor. No quiero hacer juicios de valor de qué pudo hacerse mejor. Hay cosas que no me gustan, indudablemente. A mí no me gusta la meta institucional con la que trabajó esta administración. No la estimo correcta”, dijo.