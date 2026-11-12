Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar advierte sobre el alcance jurídico del acuerdo de paz

En medio de la orden que le dio la Corte Constitucional al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para que garantice los recursos del Acuerdo de Paz con las Farc, un magistrado lanzó una advertencia sobre el alcance jurídico que debería tener ese pacto que se firmó hace una decada.

Se trata de Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de esa corporación, quien en medio de la orden al Ejecutivo, aclaró su voto para poner sobre la mesa una discusión jurídica sobre los límites del Acuerdo de Paz y las obligaciones que se desprenden de este para las autoridades del Estado.

Gobierno deberá garantizar recursos del Acuerdo de Paz por orden de la Corte Constitucional

Aunque Ibáñez Najar acompañó la decisión de la Sala de Seguimiento que verifica el cumplimiento de las garantías para los firmantes, pero consideró que la Corte debió limitar sus consideraciones al objetivo de la misión: proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de esa población.

El togado cuestionó que la decisión que construyó junto a sus colegas Héctor Carvajal y Miguel Polo Rosero, sostenga que el Acuerdo de Paz “dejó de ser una simple política de gobierno” para convertirse en una “política pública de Estado”.

Para la Sala de Seguimiento ese argumento convertía su cumplimiento en una “obligación de buena fe” para todas las autoridades e instituciones públicas, frente al Acuerdo de Paz alcanzado entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno del expresidente Santos.

Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar consideró en su aclaración de voto que ese tipo de afirmaciones excederían lo necesario para fundamentar las órdenes impartidas y hasta podría generar una interpretación equivocada sobre la situación jurídica de ese acuerdo.

Ibáñez precisó en el documento: “Este tipo de asertos, que, reitero, son innecesarios, pueden generar la errónea impresión de que una política pública es tan o más vinculante que la propia Constitución, como si quienes celebraron el acuerdo tuviesen competencias constituyentes”.

El expresidente de la Corte Constitucional también recordó que la sentencia C-630 del 2017, reconoció que el acto legislativo 02 de 2017, con el cual se dio estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo firmado con las Farc, no lo incorporó al ordenamiento jurídico interno ni al bloque de constitucionalidad.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar acompañó la deicsión de la Sala, pero hizo varios reparos en su aclaración de voto. Foto: Colprensa

De esa forma sostuvo que la fuerza vinculante del Acuerdo de Paz debe ir en armonía con la Constitución, con los mecanismos para su implementación y las competencias de cada autoridad.

El magistrado de la Corte Constitucional también tuvo reparos con la orden al Gobierno De La Espriella de incluir un componente de paz en el Plan Nacional de Desarrollo, pues esa obligación ya estaría fijada en el acto administrativo que le dio instrumentos jurídicos y mecanismos de agilización al Acuerdo Final de Paz.