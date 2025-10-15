Mientras la defensa de Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela o Andrea, define cuál podría ser la forma de negociación con la Fiscalía para aceptar cargos y obtener una rebaja en la condena, el ente acusador se anticipó y radicó el escrito de acusación en contra de esta mujer.

Alias Gabriela fue la responsable de llevar el arma de fuego con la que se cometió el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, y ella misma, en sus declaraciones reveladas por SEMANA, aseguró que conoció a alias el Costeño, el encargado de entregarle el arma para guardarla unos días y llevarla finalmente hasta la escena de los hechos.

La Fiscalía advierte que tiene todos los elementos de prueba para lograr una condena en su contra. Ella, a través de su defensa, ha planteado varias estrategias con el propósito de encontrar una salida jurídica en la que no termine juzgada con la misma contundencia de sus empleadores.

La declaración de alias Gabriel ante la Fiscalía no solo detallada los momentos previos al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, sino también la relación que alcanzó a tener con alias El Costeño, quien aparentemente la contrataba para otros hechos criminales, incluso para llevar artefactos explosivos, en una oportunidad contra un firmante de paz.

“Me dijo que transportara una bomba, que la llevara y la tuviera en mi casa, y que cuando él me avisara, entonces que alguien la recogía en mi casa, yo le dije que no, que me quería salir de eso, porque me quería ir a vivir con mi pareja. Me dijo que solo era transportar la bomba, que era una maleta que tenía que llevarla a un conjunto Tabakú, en Las Américas; era la residencia y el trabajo de la persona contra quien iban a atentar, un exrefugiado de las FARC”, señaló Katerin.

Ella reveló la forma en que el menor de edad se alistó para cometer el magnicidio, los instantes previos entre un vehículo y el momento en que alias el Costeño le entrega el arma de fuego, y cómo este menor, de la manera más fría y cruel, advirtió que los disparos irán directamente a la cabeza del entonces precandidato presidencial.

“El muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento. Decía: ‘Lo vamos a hacer real, lo voy a pegar, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza’”, reveló Katerin Andrea Martínez en su declaración ante la Fiscalía y revelada por SEMANA.

En la acusación, la Fiscalía advierte que alias Gabriela deberá responder en juicio oral como posible responsable de los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

Desde la planeación del atentado hasta sus reacciones tras las investigaciones, el celular del nuevo capturado entregó nuevos detalles. | Foto: Foto alias Harold: Fiscalía /Foto alias el costeño: Policía /Foto alias Gabriela: Semana

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Martínez Martínez, desde enero de 2025, se habría vinculado a un grupo delincuencial dedicado a diferentes actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos”, señaló la Fiscalía.