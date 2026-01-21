Judicial

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: ministro de Justicia responde a señalamientos del director de la UNP

Andrés Idárraga aseguró que espera reunirse con Augusto Rodríguez para aclarar la situación.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 12:30 a. m.
Augusto Rodríguez y Andrés Idárraga.
Augusto Rodríguez y Andrés Idárraga. Foto: SEMANA

Continúa el fuego amigo dentro del Gobierno Petro. Dos días después de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, acusara al ministro (e.) de Justicia, Andrés Idárraga, de estar detrás de la, ahora, fallida imputación de cargos en su contra, el jefe de la cartera jurídica le respondió.

Desde Cali, Idárraga aseguró que se realizará una reunión con el funcionario con el fin de aclarar la situación y ponerle de presente que ni él ni su esposa, que hasta hace poco laboró en la Fiscalía General, tuvieron injerencia en la citación de la imputación de cargos.

“Vamos a hacer una reunión con el director Augusto porque creo que lo han malinformado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente, vamos a conversar”, explicó Idárraga tras salir de una reunión con funcionarios de la Alcaldía de Cali.

Para el jefe de la cartera jurídica, en su carrera nunca ha presionado la apertura de procesos penales. Hecho por el cual lo tomó por sorpresa lo dicho por el director de la UNP, quien el pasado lunes fue informado de una imputación de cargos en su contra por, presuntamente, omitir las peticiones para aumentar el esquema de seguridad y protección del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado sicarial el 7 de junio de 2025 mientras daba un discurso en un parque ubicado en el occidente de Bogotá.

El ministro de Justicia encargado catalogó como una “falta de respeto” el señalamiento sobre la inferencia de la cartera que él dirige en los asuntos internos de la Fiscalía General.

“No tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga incidencia en la Fiscalía; esto me parece una falta de respeto con la señora fiscal (Luz Adriana Camargo) y con los fiscales que llevan los casos. Somos respetuosos de la independencia judicial y de la separación de poderes”, manifestó.

Frente a los más recientes señalamientos en su contra y de su pareja, Idárraga aseguró que la Fiscalía tiene una autonomía. “Lo hace en el marco de sus funciones”.

La reacción del director de la UNP

En la noche del pasado lunes, tras conocer la noticia, el director de la UNP aseguró que la Fiscalía General jamás lo llamó para conocer su versión sobre el esquema de seguridad y protección de Miguel Uribe Turbay.

“Bueno, lo primero que tengo que expresar es mi total sorpresa por la noticia (...). Nunca me han llamado a escucharme sobre la versión que tiene la Unidad Nacional de Protección sobre la manera en que ocurrió el fatídico incidente... Me parece muy curioso y no sé si de pronto hay algún interés o alguna cosa extraña que esté moviendo a ustedes”, manifestó el funcionario en la Casa de Nariño.

Augusto Rodríguez, imputado: estas son las solicitudes de protección de Miguel Uribe Turbay que desestimó la UNP

Rodríguez negó la existencia de 23 solicitudes formales de reforzamiento del esquema a nombre del senador, como ha sostenido el abogado de la familia.

El funcionario sostuvo además que la UNP entregó “todos los archivos” y que nunca fue citado para rendir versión sobre las medidas adoptadas antes del ataque. Rechazó la versión de que hubo “omisiones o descuidos” de la entidad y calificó como “absolutamente falso” el argumento de que el senador había presentado 23 solicitudes de reforzamiento ante la unidad.





