Mamá de Darwin Beltrán, señalado de asesinar a sus dos hijos, entregó sorprendente declaración; confesó qué le dijo en la cárcel

“Él no estaba consciente. Porque una persona consciente no ataca a sus propios hijos ”, dijo en el programa Séptimo Día de Caracol Televisión Katerine Beltrán, hermana del presunto asesino.

“Él me grita por la ventana dos veces: `Paola, maté a los niños’. Reconoce que eran los niños. Me muestra al niño por la ventana, incluso [el cuerpo del menor]”, recordó Ramírez en el programa citado anteriormente.

“Yo cuando voy a la visita, lo veo y le digo: papi, ¿sumercé no se acuerda? Y me dice: ‘mamá, si yo adoraba a mis hijos’. Dice: ‘yo no me acuerdo, mamá. Yo tuve como una laguna mental, yo no sé qué fue lo que pasó’”, recordó la mamá de Beltrán.