El pasado 10 de agosto, en una zona boscosa del barrio Los Laches, centro de Bogotá, fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de 16 años, identificado como Harold Aroca.

El cuerpo del menor, quien había sido reportado como desaparecido el 5 de agosto, presentaba señales de tortura e impactos de bala.

Transcurridos pocos días de ese crimen en Bogotá, Diana Carolina García, mamá del menor, habló en Relatos Al Límite, de Blu Radio. Allí, contó que su hijo dejó monedas por el camino, de modo que al final encontraran su cuerpo.

“Mi hijo nos dejó moneditas por todo el camino”, dijo García en Relatos Al Límite.

Y agregó: “Mi hijo fue torturado, hasta que quisieron. Muchos golpes en el cuello más que todo. Las manos, como amarrado, los pies golpeados”.

García también dejó claro que su hijo nada tenía que ver con temas de tráfico de estupefacientes en el barrio Los Laches.

“No, y eso siempre se lo he discutido a la Policía. No me ayudaron a investigar para lo de Harold. Porque van a empezar a salir cositas y se van a enterar de que ellos intentaron tergiversar todo. Un policía más que todo. Entonces, yo le digo a él que si no me ayudó, no hable de lo que no sabe”, señaló.

Así mismo, García contó en Relatos Al Límite que su hijo soñaba con ser futbolista, “pero también quería pertenecer a la Marina”.

La familia del menor insististe en que él no tenía nada que ver con bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. | Foto: Foto X: @zandrusky

“Era un niño muy extrovertido, le encantaban los animales. Él, cuanto gato se encontraba me lo llevaba a la casa; le encantaban los perros. Era muy tierno, amaba a sus hermanos y toda la gente que lo conoce, lo ama con todo su corazón, porque era un niño muy respetuoso, amable y servicial”, destacó la mamá del menor asesinado.

Es de recordar que, mientras avanza la investigación para dar con el paradero de los responsables de este crimen, en días pasados se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a Aroca poco antes de ser asesinado.

En las imágenes se pudo apreciar al menor rodeado por varios hombres; uno de ellos lo tenía sujetado por la espalda.