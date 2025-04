Mamá de Sara Millerey recordó con la voz entrecortada la oración que le decía su hija todas las mañanas: “me dejaron destrozada”

Las autoridades avanzan en la investigación para capturar a los asesinos de la mujer transgénero Sara Millerey, en hechos ocurridos el 4 de abril en el municipio de Bello, departamento de Antioquia.

Millerey fue encontrada al interior de la quebrada ‘La García’, en delicado estado de salud, luego de que fuera golpeada y torturada. Una vez rescatada de las aguas contaminadas, fue trasladada hasta el Hospital La María, donde murió el 5 de abril; su familia denunció recientemente que la atención que le brindaron en el lugar, no fue el adecuado.

En medio del dolor que ha venido atravesando la familia de Sara Millerey, su mamá, Sandra Milena Borja, habló con el periodista Rafael Poveda, para el videopódcast Más allá del silencio. Allí, recordó con la voz entrecortada, la oración que le decía todas las mañanas su hija.

“Ella me despachaba -cuando iba a salir para el trabajo-. Por las mañanas cuando me iba a trabajar abría la ventana y me decía: ‘mamá, que la dulce madre, no te alejes, que tu vista de mí, no apartes, y ven con nosotros a todas partes y que tu nunca nos dejes; ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz de bendecirme’. Y me echaba la bendición. Y ya yo me iba a trabajar por hay a las cinco de la mañana. Me decía mucho esa oración que ya...quién me la va a decir”, dijo Sandra Milena Borja.

Sara Millerey murió a la edad de 32 años. | Foto: Pnatallazo de 'Más allá del silencio' y redes sociales, respectivamente.

Por lo tanto, visiblemente afectada, Sandra Milena Borja dijo que tras la muerte de su hija, ella se siente sola.

“Gracias a Dios tengo a mi familia, pero me quitaron un pedazo grande de mi vida, me dejaron destrozada. Pedirle a Dios que me dé fuerzas para seguir adelante (...) Yo solo quiero dejar claro que ella no era una niña mala; esto no es de una persona mala, todas sus oraciones, todo lo que le pedía a Dios. Hasta pedía por la paz del mundo”, agregó en Más allá del silencio.

Por otra parte, Sandra Milena Borja narró que Sara Millerey la alcanzó a ver, mientras trataba de evitar que la corriente del agua de la quebrada ‘La García’ se la llevara. Mientras tanto, ella le gritaba: “Mamá está acá, sosténgase fuerte, ya voy a ir por usted, ya la voy a sacar. Entonces ella alzaba la cabecita y me miraba”.

Sobre la atención que recibió su hija cuando llegó al hospital, fue enfática en manifestar que no fue la mejor.