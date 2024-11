Manoreys Rojas: “Van a seguirle el juego a la dictadura”

M.R.: Inicialmente fue difícil porque era estar en una sala de rehabilitación viendo tantos aparatos nuevos y equipos que no había visto yo. Primero, no era mi especialidad y, segundo, todos esos equipos en las salas en las que estudié no existían. Me tocó superarme mucho y creo que pude haber dado un mejor servicio, pero no era culpa nuestra.

L.C.V.: ¿Qué gana Cuba al hacer negocios con sus médicos?, ¿plata, influencia o qué concretamente?

M.R.: Ambas cosas. Detrás de todo esto hay un trasfondo político. En mi caso, sobre la misión médica de Ecuador, nosotros firmamos un contrato con el Gobierno de Ecuador por 2.645 dólares al mes. De ese salario, el Gobierno cubano solo nos pagó 700 dólares a los profesionales cubanos, el resto se lo quedaron ellos. Vendimos 10,3 millones de dólares 25 profesionales que fuimos a Ecuador, pero de ese dinero no vimos ni un centavo. Todos esos recursos iban directamente al Centro de Tecnología Genética de Cuba. Antes de salir de la isla nos dan cursos políticos –que tienen que recibir todos los colaboradores– y nos hablan sobre la situación del país particular a donde vamos. En ese caso teníamos que apoyar al Gobierno del presidente Correa, que era socialista.

L.C.V.: ¿Qué tenían que decir sobre Correa?

M.R.: A nosotros no nos dijeron que teníamos que iniciar una campaña, pero sí salir al frente en caso de que hubiese algún comentario en las consultas, por ejemplo. La orden era evitar problemas, pero de ser necesario, defender al Gobierno del presidente Correa con opiniones positivas.

L.C.V.: ¿Por qué un doctor cubano termina aceptando esas condiciones?

M.R.: Desgraciadamente, los profesionales cubanos tienen un nivel de vida tan bajo que cuando se gradúan lo primero en lo que piensan es en oportunidades para salir, y eso se presenta por medio de las brigadas médicas. En mi caso, siendo profesional me tocaba hacer de todo para subsistir en Cuba: desde criar y vender cerdos hasta vender pescados por la calle. Eso me tocó como profesional, entonces cuando uno tiene la oportunidad de salir es una puerta que se abre.

L.C.V.: ¿Lo que le pasó a usted es la excepción o la norma de lo que ocurre con los profesionales cubanos?

M.R.: Es la norma. Muchos pasan por las mismas. Yo en realidad he pasado cosas malas después de abandonar la misión producto del chantaje que tiene el Gobierno cubano con los médicos disidentes. Pero la experiencia es mucho más negativa en países como Venezuela, en donde Cuba tiene mucho más control y les paga mucho menos a sus profesionales, abusando de ellos.

L.C.V.: ¿Qué le suele pasar a un médico que abandona una de esas misiones?

M.R.: En mi caso particular, hace poco mi papá cumplió cuatro años de fallecido. Yo nunca he podido visitar su tumba, no pude estar en su funeral. Al año y medio de estar en este país, mi niña tuvo un intento de suicidio, estaba grave y por eso viajé a Cuba. Estuve 10 horas en el aeropuerto, no me dejaron salir, no me dejaron verla. Me ha sido prohibido entrar a Cuba, me han negado dos veces la visa humanitaria. Han sido ocho años de castigo luego de abandonar una misión médica.