María Claudia Tarazona hace nuevo anuncio clave sobre su esposo, Miguel Uribe Turbay: “Pido de corazón”

“Siento la angustia”

“Le estoy haciendo un diario con todo lo que ha pasado. Le canto unas canciones divinas de la iglesia. Hay canciones de Dios que a él le encantan, se las canto y me pongo de rodillas al lado de la cama, escribo al lado de él. Es durísimo irme de la clínica, siento la angustia de que algo va a pasar y no voy a alcanzar a llegar. Pero tengo que honrar mi palabra de estar con Alejandro, y sé que si Miguel estuviera acá, me diría”, comentó Tarazona en el programa citado anteriormente.

Por otra parte, Tarazona contó en Los Informantes que, si bien su esposo está inconsciente, y más allá de si él escucha o no, decidió no narrarle nada de la muerte de su abuela Nydia Quintero mientras lo visita en la clínica.

“Si Dios me da la oportunidad y si está en manos de Dios, después hablaré con él de eso. Pero yo creo que él, en este momento, la batalla que está dando, es lo suficientemente difícil. No quise ponerle ninguna carga adicional. No sé qué tanto oye, no sé nada. Yo me conecto, es desde aquí, desde mi corazón, no es porque yo vaya a la clínica y le hable al oído. Y ha pasado momentos muy críticos y muy difíciles, y si Dios nos da la oportunidad, habrá tiempo para hablar de ese tipo de cosas”, relató en el programa citado anteriormente.