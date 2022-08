María F. Cabal se destapa y dice que en el Congreso la morbosean: “No te miran a los ojos”

María Fernanda Cabal, que fue la parlamentaria más votada en las pasadas elecciones legislativas, continúa su gira por los diferentes medios de comunicación del país y este martes estuvo como invitada en Tropicana.

La líder del Centro Democrático habló sobre su papel en el nuevo Congreso de la República y contó algunos detalles de su vida personal. Además, aprovechó la oportunidad para revelar varios hechos curiosos que le han sucedido dentro del Senado.

Pese a que saben que es casada, la vallecaucana aseguró que tiene varios pretendientes dentro del recinto y enfatizó que muchos funcionarios le han coqueteado, puntualizando que también ha sido morboseada.

“Lo que pasa es que los hombres pasan de coquetos a morbosos, y después de cierta edad se vuelven más atrevidos. Uno en el Congreso se encuentra unos personajes que te saludan y no te miran a los ojos, sino más abajo”, indicó Cabal inicialmente, señalando su pecho.

Luego, enfatizó que hay unos que no disimulan nada y añadió en la emisora: “Ni siquiera te observan, la mirada va directo para acá [el pecho]. En este momento no me acuerdo de ningún piropo que me hayan dicho”.

La senadora colombiana se animó finalmente en medio de la entrevista a bailar con el comediante Jhovanoty una famosa salsa del Grupo Niche, y mostró todas sus dotes para la danza.

Cabal quiere ser la primera mujer presidente de Colombia

María Fernanda Cabal, de igual manera, habló recientemente en exclusiva con Vicky Dávila, directora de SEMANA, y lanzó varias afirmaciones sobre diferentes puntos neurálgicos en el panorama político del país.

Ante la posibilidad de hacer una buena oposición durante los próximos cuatro años, la congresista del Centro Democrático no descartó en lanzarse como candidata presidencial en las elecciones de 2026 y expresó su deseo de ser la primera jefa de Estado, algo que cree puede conseguir.

“Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. La adversidad da más oportunidad de brillar. Es una gran oportunidad si seguimos con vida. Las amenazas en contra mía y de mi familia son muy grandes. Específicamente contra algunos de nuestros hijos”, puntualizó.

Posteriormente, manifestó que el tema se complicó más después de la campaña: “Hemos tenido mucha prudencia por solicitud de la misma Fuerza Pública. Nosotros podemos tener ideas diferentes y formas diferentes de construir un país, pero sin libertad no hay nada”.

La vallecaucana también aprovechó el diálogo con este medio para pronunciarse con respecto a la posibilidad de un golpe de Estado en Colombia. Sin embargo, aseguró que no creía que el Ejército, que ha sido de tradición civilista, dé un golpe de Estado.

“No lo creería, no lo veo probable. Lo que sí debemos es sumarnos todos a defender la libertad de este país. Es terriblemente grave. Petro está intentando desvertebrar completamente la capacidad de respuesta a través de inteligencia de la Policía, que también alimenta a las Fuerzas Militares”, concluyó la senadora.

Cabe recordar que María Fernanda Cabal lidera la oposición en contra del presidente Gustavo Petro junto a los integrantes del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe.