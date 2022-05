María Fernanda Cabal denuncia irregularidades en elecciones: “detectamos a los socialistas”

Al igual que varios senadores y políticos del país, María Fernanda Cabal se suma a quienes muestran irregularidades en los comicios que se llevan a cabo el domingo 29 de mayo que darán a conocer el nuevo presidente de Colombia. Según la senadora, revisando la lista de observadores internacionales, se encontró con varios, a los que definió de “socialistas”.

“Urgente! Revisamos la lista de observadores internacionales y detectamos a los socialistas, que vinieron a acompañar las elecciones presidenciales con su sesgo de izquierda. Abro hilo con Transform! Europe, un Think Tank abiertamente de izquierda”, se lee en su publicación de Twitter donde abrió un hilo mencionando a las otros observadores que llegaron del exterior y que supuestamente pertenecerían a esta corriente política.

“Frente Amplio (Uruguay): se define como una fuerza política uruguaya con definición popular, progresista, democrática, socialista, antioligárquica, antiimperialista, antirracista y antipatriarcal, Parlamento Centroamericano (PARLACEN): principios de intervención y desmilitarización” fueron algunos nombres que mencionó Cabal en su red social y que tienen tinte de izquierda.

Otro que se sumó a las irregularidades que supuestamente se están presentando en los comicios, fue Armando Benedetti. Desde sus redes sociales, al igual que María Fernanda Cabal, afirmó lo siguiente. “¿Ya se está construyendo el fraude? Acaban de tumbarle a la campaña Petro Presidente 8 mil testigos electorales que ya habían sido acreditados en marzo. Aquí únicamente se puede confiar en el voto masivo de los colombianos”, escribió en Twitter.

“No hay transparencia en estas elecciones, hoy la Registraduría no brindó transparencia. Nunca sabremos si hubo fraude o no porque no dejaron ver el software de T&G que es el que hace el preconteo, ni se contrató la auditoria internacional. ¡Aquí hay gato encerrado!”, agregó el senador. Según el congresista, la situación se evidenció después de que abrieron las urnas y eso pondría el riesgo el proceso de preconteo porque, justamente, los testigos electorales estarán pendientes de los resultados.

Además, Benedetti dijo que el no contar con la auditoría internacional externa también es un riesgo para la democracia por los errores que se presentaron el 13 de marzo. “La democracia está siendo violada por la Registraduría. Exigir derechos de propiedad para no dejar ver el software de preconteo y escrutinio es una verdadera barbaridad contra la democracia. Las llamadas de los jurados de mesa a la Registraduría no quedan grabadas”.

Sobre este tema, el registrador Vega dijo antes de abrir las urnas que dicha decisión de no contratar la auditoría internacional no pondrá en riesgo las elecciones. “Todas las campañas tienen auditores, es decir, el hecho de que no se haya contratado la auditoría internacional externa, no quiere decir que no habrá. Recuerden que la Registraduría tiene una auditoría contratada y las campañas tienen acreditados a sus auditores; hay ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones electorales y por eso el proceso cuenta con todo el acompañamiento”, dijo Vega.

Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, también manifestó las preocupaciones que tienen y reiteró que la campaña siente una falta de garantías. “No es un problema del registrador Vega, es un problema del sistema porque no tener esa auditoría nos deja preocupados. Tenemos más de 80.000 testigos electorales para cuidar los votos, pero esto es muy preocupante”, dijo Prada.