María Fernanda Cabal insiste en que los uribistas deben votar en las consultas, el próximo 13 de marzo

En el Centro Democrático hay polémica frente a si sus militantes deben votar o no en las consultas interpartidistas, el próximo 13 de marzo.

No se trata de un hecho menor. Los uribistas conforman una de las principales fuerzas electorales del país, pero el partido decidió no apoyar a ningún precandidato, ya que su aspirante es Óscar Iván Zuluaga y competirá solo en la primera vuelta.

Sin embargo, varias voces han pedido que se vote en la consulta de marzo por alguno de los precandidatos del Equipo por Colombia. Allí competirán David Barguil (Partido Conservador), Federico Gutiérrez, Aydeé Lizarazo (Mira), Alejandro Char y Enrique Peñalosa (La U).

La senadora María Fernanda Cabal le dijo a SEMANA que está firme en esa posición porque considera que si no votan allí -por el candidato que sea- las otras consultas (Pacto Histórico y Centro Esperanza) podrían lograr una mayor votación.

“Lamento que no se haya cambiado la directiva y no dejen libre a la militancia, aunque de todas maneras pueden votar si se les da la gana. Lo que no se puede es hacer campaña por ningún candidato”, aclaró la congresista.

“Yo insisto en que uno no puede jugar con el futuro de un país por cálculos que están dejando de lado ese peligro mayor”, dijo Cabal.

“Si nosotros no motivamos a las bases a votar, va a haber un cambio de percepción en la ciudadanía en que ellos son más cuando no es cierto. Esa es mi inquietud”, aseguró la congresista.

Sobre cuál sería su candidato no dio detalles y aclaró que no se ha inclinado por nadie, a pesar de que recientemente se conoció un video en el que Álex Char la saludó en un restaurante y le pidió su apoyo.

“Yo ni si quiera he tenido ningún candidato, ni lo he dicho públicamente. Cuando propuse que votaran las bases, yo ni siquiera me incliné por nadie. De hecho, a Char lo vine a conocer ahora con el saludo que me dio. A Fico lo vi una vez en un restaurante cuando era alcalde en Medellín”, afirmó la aspirante al Senado.

Aclara que su petición no es porque se vote por determinado candidato, aunque agradeció los gestos que ha tenido Char con ella.

“No estoy diciendo por qué candidato votar. Recibo de muy buen ánimo la propuesta de Char porque es un reconocimiento, cuando piensan en uno, si piensan en uno debe ser porque tienen una medición hecha, eso no es fortuito, eso tiene que ser medido. Yo solo pienso que la gente tiene que votar a consciencia de país, que miren cuál es el que ha dejado mejores resultados, cuál ha sido el desempeño de cada uno”, señaló Cabal.

Aun así, desde el Centro Democrático han pedido que solo se mantenga el apoyo a Zuluaga. ”Están equivocándose porque en esta consulta él no está. Si él estuviera estaríamos con él, si él no está, hay que dejar libre a la militancia”, pidió Cabal.

Señaló que consultó si eso significa incurrir en una posible doble militancia, pero le explicaron que no, ya que Zuluaga no está compitiendo en el Equipo por Colombia.

“Pensé que teníamos un impedimento de doble militancia y no es así. Me aclaró ya un especialista del Consejo Electoral que no incurro en doble militancia porque no hay candidato (a consulta), o sea legalmente no hay un impedimento”, dijo la senadora del Centro Democrático.

Luego de que se surta el proceso de la consulta de marzo, Cabal considera que debería analizarse el panorama para ver qué sucede entre el ganador del Equipo por Colombia y la candidatura de Zuluaga, si decide continuar o si hay una alianza.

“Ahí hay que ver qué va a pasar con nuestro candidato, porque si Óscar Iván no renuncia, entiendo que ahí sí puede haber un impedimento y doble militancia si uno se va con otro”, afirmó.

Cabal sostuvo que no ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe sobre la posibilidad de que los militantes del Centro Democrático acudan a apoyar a un candidato en el Equipo por Colombia.

“No he hablado con él. Tampoco he visto que se haya pronunciado a ese respecto diciéndole a la gente que no vote. A mí me gustaría que el presidente (Uribe) nos diera una directriz a eso, porque yo sé que él también tiene una inquietud y así lo han manifestado varios del partido”, reconoció la congresista.

Sobre la posibilidad de que un sector del uribismo vote por Federico Gutiérrez, dijo que es una idea que se ha venido “induciendo” sin necesidad de que sea explícita. “Si es así por qué no dejan libre a la militancia para que voten por el que quieran”, señaló.

“Se está induciendo ocultamente un voto por Fico, el gobierno de Duque está apoyando a Fico, eso es claro. ¿Entonces qué hacemos los demás, nos prohíben? Esa es una buena pregunta, ¿o hay que seguir lo que diga el Gobierno?”, aseguró.

“Nos va a afectar a todos los colombianos el que masivamente no salgamos a votar por la centroderecha (…) Esa es mi postura, sin misterios”.