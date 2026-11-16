María Fernanda Cabal le pasa factura a la “paz total” de Petro tras ataques a peajes y torres de energía

La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó a los ataques en los peajes contra la infraestructura vial y eléctrica registrados durante el fin de semana en Huila y Meta.

A través de su cuenta de X, cuestionó la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro y lanzó un mensaje en el que pidió una respuesta contundente contra los responsables de los hechos violentos.

Varias torres de energía fueron atacadas con explosivos en Huila

“Atacaron peajes y dejaron comunidades de Huila y Caquetá sin luz. A estos bandidos no les importa la población: la castigan para chantajear al Estado”, escribió Cabal este lunes 16 de noviembre.

La excongresista también se refirió a las posibles concesiones a las organizaciones armadas en el marco de los acercamientos del Gobierno nacional. En ese sentido, advirtió que los recientes ataques no deberían traducirse en nuevos beneficios para quienes están detrás de estas acciones.

“Si creen que con esta arremetida volverán las concesiones de la ‘paz total’, están equivocados. ¡Hay que perseguirlos, no premiarlos!”, agregó la dirigente política en su publicación.

María Fernanda Cabal reaccionó a los ataques contra peajes y torres de energía y cuestionó la política de paz total de Gustavo Petro. Foto: @MariaFdaCabal

Los ataques que provocaron la reacción de María Fernanda Cabal

El pronunciamiento se produjo después de una jornada de violencia que afectó dos departamentos. Durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, se registraron explosiones en los peajes de Neiva-Aipe, en Huila, y Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, en Meta.

En el primer caso, un vehículo cargado con explosivos fue abandonado en las instalaciones y posteriormente detonó. En Pipiral, otro automotor fue utilizado para perpetrar un ataque que ocasionó daños en las casetas de recaudo. También se encontró un vehículo con explosivos en el sector de Los Cauchos, en la vía Neiva-Rivera, que no llegó a detonar. Los hechos no dejaron víctimas mortales ni personas heridas.

A estos episodios se sumó el ataque contra tres torres de transmisión eléctrica en la vereda Hato Viejo, zona rural de El Pital, Huila. La afectación comprometió el transporte de energía y ocasionó interrupciones en el suministro para usuarios de la región, entre ellos habitantes del Caquetá.

Hasta el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes están detrás de los ataques.