¿Maromas de Gustavo Bolívar para mostrar más ejecución? Funcionarios de Prosperidad Social denuncian parálisis de la entidad

Se trata del Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial), que no solo denuncia que la entidad se “detuvo” en esta administración, sino que hizo que los entes de control pusieran la lupa en cómo presuntamente se estaba agilizando de forma artificial la ejecución.

El 13 de septiembre de 2024 enviaron una queja disciplinaria contra Bolívar por no ejecutar el presupuesto del DPS. En el momento, denunciaron una ejecución total del 24 por ciento. De acuerdo con los trabajadores, esto impactó gravemente “la prestación de los servicios esenciales para la población vulnerable, con retrasos en la entrega de los subsidios de Renta Ciudadana y los demás programas y proyectos de la entidad”.

“Les estamos entregando a cuotas. Aunque lo tengo comprometido, y me comprometo ante ustedes que el presupuesto del DPS se va a ejecutar en más de 97 por ciento este año, no lo entrego, porque es que aquí nosotros no estamos haciendo negocios”, dijo Bolívar.