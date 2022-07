Marta Lucía Ramírez señaló que ‘Maduro no es un invitado a la posesión’ del presidente electo Petro

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, puso punto final a la discusión que se registró en el país sobre la presencia de Nicolás Maduro en la ceremonia de posesión del presidente electo Gustavo Petro.

En ese sentido, la alta funcionaria del Gobierno nacional fue enfática en asegurar que Maduro no es un invitado a la posesión de Gustavo Petro y aprovechó para lanzar varios dardos en contra de la señalada dictadura de Venezuela y su impacto en la migración.

“No, el señor Nicolás Maduro no es un invitado a la posesión, ustedes saben que esas invitaciones las manda siempre el gobierno saliente y en esto es perfectamente claro que se ha mencionado que no será invitado”, sostuvo Ramírez.

Y agregó: “Yo creo que lo importante acá es siempre tener coherencia, pues para Colombia es muy preocupante tener una dictadura que ha expulsado 6 millones de venezolanos y 2 millones de ellos los tenemos en territorio colombiano”.

“Tampoco podemos pasar por alto lo que sucede con esa presencia de grupos terroristas en Venezuela. Ahí estamos viendo una y otra vez como los cabecillas, que caen en enfrentamientos y de todas maneras, están operando en territorio venezolano”, anotó Ramírez.

También recordó la Canciller que “este gobierno tiene que mantener la coherencia de decir, cómo lo ha dicho el presidente Iván Duque, que Nicolás Maduro no va a venir a Colombia mientras que él sea el Presidente”.

Por su parte, el presidente electo, Gustavo Petro, dijo: “No creemos en guerras, en violencias ni aislamientos de naciones. Eso solo produce hambre”, al responder una pregunta que le hicieron en la W Radio este martes sobre si buscará que Nicolás Maduro esté en su posesión el próximo 7 de agosto.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto: AP y SEMANA, respectivamente.

Petro dijo que es consciente del hecho de que el acto de posesión lo organiza la administración de Iván Duque. “Respeto la posición del actual Gobierno”, dijo frente a la afirmación del primer mandatario, de que no dejará entrar a Colombia al jefe de estado venezolano.

El presidente Duque, en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, manifestó que “las posesiones de los presidentes se organizan con Cancillería y Casa Militar. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la república, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano”.

Subrayó que “si el próximo presidente lo quiere tener aquí en Colombia, lo podrá hacer una vez haya jurado como presidente”.

De la misma manera, en entrevista con la W Radio, Gustavo Petro también mencionó tres nombres que integrarán su equipo de gobierno. Se trata de Carolina Corcho, en el Ministerio de Salud; Susana Muhammad, en el de Ambiente; y Cecilia López Montaño, en el de Agricultura. Las tres mujeres se suman a otro anuncio que se dio en las últimas horas: Patricia Ariza, en la cartera de Cultura.