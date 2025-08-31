Masacre en La Guajira: 3 personas fueron asesinadas en Dibulla, sicarios dispararon contra asistentes a una fiesta

Este domingo, 31 de agosto, se presentó el asesinato de tres personas en el corregimiento de Punta de los Remedios, perteneciente al municipio de Dibulla, en La Guajira.

De acuerdo con las primeras informaciones, conocidas por Noticias RCN, varias personas estaban reunidas en una casa cuando individuos armados, que se desplazaban en una camioneta, abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar.

“Estamos indagando y preguntando la información, 3 personas hasta el momento físicas que perdieron la vida, una camioneta, vinieron unos individuos con fusil y ultimaron”, dijo una fuente militar a SEMANA.

La masacre tuvo lugar justo un día después de que el mismo ministro de la Defensa, las autoridades locales y los altos mandos militares y policiales participaran de un Consejo de Seguridad en el departamento de La Guajira.

El consejo se hizo con el fin de atender las principales necesidades de seguridad planteadas por el departamento.

El ministro Pedro Sánchez Suárez manifestó que se han intensificado las acciones contra estructuras narcocriminales con presencia en la región, según un comunicado emitido por la cartera de Defensa.

En los últimos meses se han desarrollado más de 80 operaciones que permitieron la neutralización de 165 integrantes de grupos armados ilegales como el cartel del ‘Clan del Golfo’, el Eln y los denominados ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’.

Para contrarrestar la violencia en La Guajira, la cartera de Defensa confirmó que antes de finalizar el año, el Gobierno Nacional presentará una aplicación para centralizar los canales de denuncia y atención ciudadana, tanto para denunciar la extorsión como para otros delitos.

“Un chatbot, que automáticamente le va a dar la respuesta, no solamente para atender estos crímenes, sino también casos, por ejemplo, de violencia contra las mujeres o violencia contra nuestros menores”, dijo el ministro.

En otro hecho violento en la Guajira, en el mes de mayo de este año, fue encontrado Brayan José Gutiérrez Mercado, de 32 años, con varios golpes y un disparo en la boca en la zona rural de Dibulla, vereda El Mamey, corregimiento Mingueo. Aunque el crimen fue violento, fue un homicidio individual, y las autoridades siguen investigando el móvil y los responsables.

En la región costera de Dibulla han operado estructuras criminales como Los Pachenca, que son autodenominados Autodefensas Conquistadores de la Sierra y y facciones de Los Urabeños que hacen parte del Clan del Golfo.