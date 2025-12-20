Mauricio Cárdenas lanzó alerta luego de que el Gobierno Nacional anunciara la colocación de 23 billones de pesos en títulos de deuda

El país vive horas tensas por las últimas decisiones del Gobierno Nacional. En la tarde del viernes, el MinHacienda anunció, por medio de un comunicado de prensa, que cerró la operación para la venta directa de TES por 6 mil millones de dólares.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó hoy viernes 19 de diciembre una operación de venta directa de TES por 6 mil millones de dólares, equivalentes a $23 billones de pesos, aproximadamente, a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado”, destacó la cartera en un comunicado.

Frente a la comunicación de la cartera, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, fue una de las primeras voces en pronunciarse sobre la operación, destacando que no se ha revelado información clave de la negociación realizada.

“El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas lanzó una grave alerta frente a la decisión tomada por la Dirección de Crédito Público, luego de que el Gobierno Nacional anunciara la colocación de 23 billones de pesos en títulos de deuda a un inversionista privado, sin revelar información clave sobre la operación”, destacó Cárdenas.

Por otra parte, Cárdenas señaló que la operación realizada puede ser calificada como profundamente preocupante. Además, advirtió que se realizó en condiciones opacas, sin informar quién es el inversionista, a qué plazos se emitió la deuda, cuáles fueron las tasas ni los términos de la negociación.

“Esto es devolvernos 25 años. Colombia había construido un mercado de capitales transparente, profundo y confiable, donde toda la información era pública y accesible para todos los inversionistas”, afirmó.

¿Cuáles son las alertas que destacó Cárdenas?

En primer lugar, el exministro señala que la operación realizada rompe con las prácticas del mercado y genera un daño severo a la credibilidad del país.

“Si yo fuera inversionista en títulos de Colombia, me preguntaría: ¿qué está haciendo Colombia? ¿Por qué le quita transparencia al mercado y le otorga mejores condiciones a un inversionista que entra por la puerta de atrás?”, señaló.

En segundo lugar, Mauricio Cárdenas destacó que la colocación privada vulnera la regla de oro del mercado de capitales: la neutralidad y la igualdad en la información.

“Todos los inversionistas deben tener exactamente la misma información, al mismo tiempo. Lo que acaba de hacer la Dirección de Crédito Público es un desastre institucional”.

Para finalizar, el político destacó que la operación realizada por el Gobierno Nacional no es un hecho aislado, sino una señal de un problema mayor en el manejo de la deuda pública.

“Una colocación de este tamaño, bajo estas condiciones, prende todas las alarmas sobre el rumbo fiscal y la gestión financiera del país”, concluyó.