Max Henríquez lanza advertencia en Colombia: “Se registrarán emergencias”

A través de su cuenta en la red social, el meteorólogo Max Henríquez suele realizar diariamente anuncios sobre el clima en Colombia y el mundo.

En el más reciente mensaje a través de su cuenta en la red social X, Henríquez advirtió que Cali es de las ciudades que se verán afectadas por las fuertes lluvias que caerán durante las últimas horas.

En tal sentido, el experto recordó que, si bien octubre es un mes que estará pasado por lluvia, la zona Andina será de las más perjudicadas.

“Las lluvias más fuertes caen desde Cali hacia el Pacífico. Se registrarán emergencias. Octubre es el mes más lluvioso del año en todo el país, pero principalmente en la zona andina”, dijo puntualmente Henríquez en a citada red social, esta mañana de viernes 3 de octubre.

En línea con el anterior mensaje, el meteorólogo agregó: “El aguacero que afecta a Cali causará inundaciones y posibles deslizamientos en la ciudad y en la vía a Buenaventura; Palo de agua en Cali, la Costa Pacífica, el occidente de Antioquia, Tolima y la zona cafetera. Llueve en Bogotá y gran parte de Cundinamarca”.

El clima hoy viernes, 3 de octubre

Para este viernes, 3 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que se prevé condiciones nubosas en amplias zonas del país, con lluvias fuertes y concentradas, especialmente en el norte y occidente de la región Andina, Pacífica y sur del Caribe y con lluvias menos intensas para el occidente de la Orinoquía y de la Amazonía.

“Los departamentos donde se espera con mayor cantidad de lluvias estarán en sectores Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, occidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá, Tolima, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, occidente de Amazonas, de Putumayo y del Caquetá, sur de Córdoba y de Bolívar; lluvias ligeras y moderadas en sectores de Meta, Vichada, Casanare, Guaviare, Cesar, Atlántico, Magdalena la Guajira, y Sucre. San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tendencia nubosa con posibles lluvias importantes en el área”, agregó el Ideam.

Los organismos de socorro deben estar alerta ante las emergencias que se pueden llegar a presentar por las fuertes lluvias. | Foto: Agencia: 123rf

El pronóstico del Ideam para las ciudades principales: