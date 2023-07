“Me da pena decir que mi mujer me pega”: hombre fue atacado por su expareja a cuchillo frente a la mirada atónita de todos

“Ella llegó al negocio con un cuchillo. Le dijo a los clientes que se fueran porque me iba a dar. Entró y sacó el machete del negocio, ella sabía donde estaba guardado, y empezó a dañar todo. Luego me lesionó. Yo no le dije nada ni traté de agarrarla por miedo a que se hiciera algo”, fue el testimonio de Quintero conocido por el diario El Nuevo Día.

“Tengo muchos videos y conversaciones en los que ella me amenaza, pero a mí el caso me lo archivaron, a ella no. Por el caso de ella ya hemos tenido audiencias. A mí me da pena insistir. Me da mucha pena decir, vea, es que mi mujer me pega”, añadió.