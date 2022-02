“Me están censurando”, Katherine Miranda sobre el desmonte de sus vallas

Como lo anticipó SEMANA el Consejo Nacional Electoral ordenó el retiro inmediato de las vallas de publicidad que la congresista Katherine Miranda instaló en varias calles de Bogotá en las que dice que “no nos abudineen el país”. Ante esa decisión de la autoridad electoral, Miranda indicó que la están censurando.

“EL Consejo Nacional Electoral me ha censurado, ha violado mi derecho a la libertad de expresión. Ese Consejo Nacional Electoral que está conformado por los partidos políticos tradicionales que en la moción de censura defendieron a Karen Abudinen”, dijo la congresista de la Alianza Verde.

🚨¡NOTICIA!🚨



¡Necesito de su ayuda! pic.twitter.com/X1HxPzkMKy — KATHERINE MIRANDA 🌻 101 (@MirandaBogota) February 18, 2022

Miranda pidió a todos sus seguidores que ante la decisión del CNE, usen sus redes sociales para promover su publicidad de campaña ya que “a ustedes no los pueden censurar. Tengo menos de 48 horas para retirar mis vallas, pero les pido a ustedes colombianos que la compartan”.

Este caso llegó al Consejo Nacional Electoral y aunque el magistrado Luis Guillermo Pérez elaboró una ponencia en contra de las pretensiones de la exministra Karen Abudinen, quien pidió desmontar las vallas por afectación a su nombre, la sala plena votó en contra y se ordenó el desmonte inmediato de esas vallas que están ubicadas en varias zonas de Bogotá y que han servido de publicidad de campaña para la congresista que aspira a su reelección en la Cámara de Representantes.

El nuevo capítulo surgió tras la instalación de unas vallas de parte de la campaña de Miranda, quien aspira a reelegirse a la Cámara, en las que hace alusión a la exministra. “Que no nos abudineen el país”, dicen las piezas de la campaña de la congresista, que además se divulgó por redes sociales.

Katherine Miranda sigue defendiendo sus vallas publicitarias de Karen Abudinen. - Foto: SEMANA

Tras este hecho, Abudinen elevó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se investigue a Miranda por estos hechos, al considerar que se habrían violado las normas de publicidad electoral.

Además, pidió como medida cautelar el retiro inmediato de las vallas ubicadas en Bogotá. El reparto de esta denuncia le correspondió al magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, quien proyectó una decisión que favorece a Miranda, en la que se abstiene de iniciar la investigación administrativa por no existir violación alguna de las normas que rigen la publicidad en épocas de campaña.

En la Corte Suprema de Justicia, donde hay otro proceso por este tema, Miranda dijo el pasado martes que “en el proceso contra Karen Abudinen hemos decidido con mi abogado, Miguel del Río, no conciliar. No lo haré por dignidad, por respeto a los ciudadanos y sus impuestos. Pelearemos hasta que aparezcan los 70.000 millones y estén en la cárcel los corruptos”. De esta manera, la congresista Katherine Miranda señaló que no acudirá a la cita que la Corte Suprema había fijado hoy para conciliar con la exministra de las TIC, Karen Abudinen.

El pleito jurídico despertó cuando los representantes Miranda y León Fredy Muñoz empezaron a usar la palabra “abudinear”, para hacer referencia a asuntos de corrupción. El asunto llegó a los tribunales, y está lejos de una solución amistosa.