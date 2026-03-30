Medicina Legal finalizó la identificación de los 61 militares muertos en el accidente en Putumayo

El Ejército confirmó que Medicina Legal terminó el proceso de identificación de los 61 militares que murieron durante el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo.

“Con la identificación de nuestros últimos seis soldados por parte de @MedLegalColombi, termina la espera para sus familias. Hoy, con el respeto más profundo, despedimos a todos nuestros #HéroesPorSiempre que partieron en el accidente aéreo. Para sus familias toda nuestra solidaridad. En el Ejército Nacional agradecemos a nuestros 61 hombres que llevaron el uniforme con dignidad hasta el último segundo, reconocemos su sacrificio y entrega a la patria”, indicó el Ejército.

Medicina Legal identifica a los 69 uniformados víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Colprensa

Esta es la peor tragedia aérea militar para las Fuerzas Militares, en su historia reciente, que se dio luego de que un avión Hércules se precipitara a tierra segundos después de haber despegado de la pista del aeropuerto de Puerto Leguizamo.

Aunque aún no hay una hipótesis sobre lo que motivó la tragedia, en un video que circula en las redes sociales se observa el momento en el que el avión golpea un árbol durante el despegue y luego el sonido de los motores cambia bruscamente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez y su esposa, Carmen Alicia Mera Lasso, durante el homenaje a los militares y policías muertos en el siniestro de Putumayo. Foto: Ministerio de Defensa.

En medio del accidente, los pobladores de Puerto Leguizamo ayudaron a evacuar a los heridos. Con el pasar del tiempo se identificó que dentro de las víctimas estaban los seis tripulantes, dos policías y 61 militares.

El siniestro conmovió al país. En la historia de las Fuerzas Militares no se había presentado un accidente de semejante magnitud. Los uniformados que fallecieron y los que sobrevivieron eran militares que se encontraban desplegados en el sur del país en el cumplimiento del Plan Democracia.

En el accidente del avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo), murieron 69 integrantes de la Fuerza Pública. Foto: Ejército Nacional

Habían abordado el vuelo porque iban a salir del área de operaciones para reunirse con sus familias y gozar de varios días de permiso. El Ministerio de Defensa espera que las investigaciones entreguen la respuesta a los familiares de las víctimas para saber qué fue lo que ocurrió con el vuelo del avión Hércules.