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Medicina Legal identificó a 54 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El Instituto informó que 15 cuerpos permanecen en proceso de análisis genético y que la identificación total se prevé para los próximos días.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de marzo de 2026, 4:43 a. m.
El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en inmediaciones de Puerto Leguízamo.
El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en inmediaciones de Puerto Leguízamo. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que avanzan las labores de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados tras el siniestro. Hasta el momento, 54 víctimas han sido plenamente identificadas, mientras que 15 permanecen en proceso de análisis genético para su correspondiente verificación.

El Instituto señaló que espera concluir, en un plazo estimado de 48 a 72 horas, el proceso de recolección y estudio de muestras de los cuerpos que aún no han sido identificados. Estas labores incluyen la toma de muestras a familiares para realizar los cotejos necesarios.

Recuperación de sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo.
Recuperación de sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo. Foto: Ministerio de Defensa

Para la atención de este caso, la entidad dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

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Según la información oficial, estos equipos trabajaron de manera articulada en los procedimientos de abordaje, identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.

El Instituto indicó que continuará con los procesos de identificación y cotejo de muestras genéticas de las 15 víctimas restantes, con el objetivo de avanzar en la plena identificación de todos los fallecidos.

Como resultado de los análisis forenses adelantados, las víctimas identificadas son:

  1. Ariel Leonardo Villota Guevara
  2. Jaime Alexander Fernández Camargo
  3. Yeferson Fabián Otavo Yaima
  4. Andrés Javier Moreno Chávez
  5. Jorge Luis Morales Rumbo
  6. Marco Tulio Martínez Varón
  7. Juan Ernesto Quintero Aquite
  8. Luis Eduardo Blanco Hernández
  9. Mateo Herrera López
  10. Luis Andrés Noreña Andica
  11. Jader Alexis Solís Torres
  12. Benjamín Esteban Pérez Torres
  13. Julián David González Herrera
  14. Luis Eduardo González Hernández
  15. Cristian Camilo Baza Tordecilla
  16. Jhonathan Stid Pinzón Reyes
  17. Natalia Rojas Velandia
  18. Rafael Santos Guerra Almeida
  19. Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  20. Daniel Esteban Arias Pérez
  21. Arley Camilo Tordecilla Warnes
  22. Cristian Camilo Contreras Astroz
  23. Jeison Mena Hurtado
  24. Jesús Antonio Narváez Vargas
  25. Alejandro José Ramirez Mejía
  26. Giovanny Ocampo Tenorio
  27. Jesús Eduardo Hernández Hernández
  28. José Alfredo Pérez Ramírez
  29. Anderson Steven Moreano Cantcus
  30. Juan Pablo Amador Pinilla
  31. Romer Vargas Silva
  32. Santiago Andrés Arias Pérez
  33. Ranulfo Gildardo Montáñez
  34. Leandro Díaz Reyes
  35. Hugo Mario Varón Reyes
  36. Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  37. Edier Enrique Obando Rengifo
  38. Jhon Fader Cruz Vargas
  39. Wilson Daniel Otavo Tique
  40. Camilo Andrés Argel Villadiego
  41. Luis Antonio López Orozco
  42. Carlos Andrés Tabaco Franco
  43. José Marco Mendoza Caicedo
  44. Juan Sebastián Chaverra Romaña
  45. Javi Daban Morán Viteri
  46. Urbano Junior Pertuz Martínez
  47. Deimer Alexis Muñoz Ceron
  48. Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  49. Eyder Yobany Dizu Morano
  50. Javier Fernando Méndez Torres
  51. Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  52. José Esteban Marino Saavedra
  53. Carlos Elías De La Cruz Gutiérrez
  54. Julián David Céspedes Arias