Medicina Legal identificó a 54 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que avanzan las labores de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados tras el siniestro. Hasta el momento, 54 víctimas han sido plenamente identificadas, mientras que 15 permanecen en proceso de análisis genético para su correspondiente verificación.

El Instituto señaló que espera concluir, en un plazo estimado de 48 a 72 horas, el proceso de recolección y estudio de muestras de los cuerpos que aún no han sido identificados. Estas labores incluyen la toma de muestras a familiares para realizar los cotejos necesarios.

Recuperación de sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo. Foto: Ministerio de Defensa

Para la atención de este caso, la entidad dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

Según la información oficial, estos equipos trabajaron de manera articulada en los procedimientos de abordaje, identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.

El Instituto indicó que continuará con los procesos de identificación y cotejo de muestras genéticas de las 15 víctimas restantes, con el objetivo de avanzar en la plena identificación de todos los fallecidos.

Como resultado de los análisis forenses adelantados, las víctimas identificadas son: