Medicina Legal identificó a 54 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que avanzan las labores de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados tras el siniestro. Hasta el momento, 54 víctimas han sido plenamente identificadas, mientras que 15 permanecen en proceso de análisis genético para su correspondiente verificación.
El Instituto señaló que espera concluir, en un plazo estimado de 48 a 72 horas, el proceso de recolección y estudio de muestras de los cuerpos que aún no han sido identificados. Estas labores incluyen la toma de muestras a familiares para realizar los cotejos necesarios.
Para la atención de este caso, la entidad dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.
Según la información oficial, estos equipos trabajaron de manera articulada en los procedimientos de abordaje, identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.
El Instituto indicó que continuará con los procesos de identificación y cotejo de muestras genéticas de las 15 víctimas restantes, con el objetivo de avanzar en la plena identificación de todos los fallecidos.
Como resultado de los análisis forenses adelantados, las víctimas identificadas son:
- Ariel Leonardo Villota Guevara
- Jaime Alexander Fernández Camargo
- Yeferson Fabián Otavo Yaima
- Andrés Javier Moreno Chávez
- Jorge Luis Morales Rumbo
- Marco Tulio Martínez Varón
- Juan Ernesto Quintero Aquite
- Luis Eduardo Blanco Hernández
- Mateo Herrera López
- Luis Andrés Noreña Andica
- Jader Alexis Solís Torres
- Benjamín Esteban Pérez Torres
- Julián David González Herrera
- Luis Eduardo González Hernández
- Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Jhonathan Stid Pinzón Reyes
- Natalia Rojas Velandia
- Rafael Santos Guerra Almeida
- Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- Daniel Esteban Arias Pérez
- Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Cristian Camilo Contreras Astroz
- Jeison Mena Hurtado
- Jesús Antonio Narváez Vargas
- Alejandro José Ramirez Mejía
- Giovanny Ocampo Tenorio
- Jesús Eduardo Hernández Hernández
- José Alfredo Pérez Ramírez
- Anderson Steven Moreano Cantcus
- Juan Pablo Amador Pinilla
- Romer Vargas Silva
- Santiago Andrés Arias Pérez
- Ranulfo Gildardo Montáñez
- Leandro Díaz Reyes
- Hugo Mario Varón Reyes
- Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Edier Enrique Obando Rengifo
- Jhon Fader Cruz Vargas
- Wilson Daniel Otavo Tique
- Camilo Andrés Argel Villadiego
- Luis Antonio López Orozco
- Carlos Andrés Tabaco Franco
- José Marco Mendoza Caicedo
- Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Javi Daban Morán Viteri
- Urbano Junior Pertuz Martínez
- Deimer Alexis Muñoz Ceron
- Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Eyder Yobany Dizu Morano
- Javier Fernando Méndez Torres
- Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- José Esteban Marino Saavedra
- Carlos Elías De La Cruz Gutiérrez
- Julián David Céspedes Arias