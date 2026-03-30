Medicina Legal identificó a las 69 víctimas del accidente del avión Hércules en el Putumayo

Este lunes 30 de marzo, el Instituto de Medicina Legal informó que culminó el proceso de identificación de los 69 cuerpos que llegaron en días anteriores tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo (Putumayo).
Después de un intenso trabajo, que se extendió por siete días, el Instituto dio por culminada la fase técnico-forense.
La mayoría de las víctimas fueron identificadas con métodos técnicos. Mientras que otros 15 requirieron procesos genéticos con sus familiares debido al estado en el que llegaron los restos tras la catástrofe aérea. Esto obligó a la toma y análisis de muestras biológicas.
En este caso, Medicina Legal desplegó 12 equipos forenses interdisciplinarios integrados por 57 especialistas, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.
El mencionado grupo trabajó de manera articulada en las labores de recuperación, identificación y posterior entrega digna de las víctimas a sus familias.
Esta es la lista completa
- Ariel Leonardo Villota Guevara
- Jaime Alexander Fernández Camargo
- Yeferson Fabián Otavo Yaima
- Andrés Javier Moreno Chávez
- Jorge Luis Morales Rumbo
- Marco Tulio Martínez Varón
- Juan Ernesto Quintero Aquite
- Luis Eduardo Blanco Hernández
- Mateo Herrera López
- Luis Andrés Noreña Andica
- Jaider Alexis Solís Torres
- Benjamín Esteban Pérez Torres
- Julián David González Herrera
- Luis Eduardo González Hernández
- Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Jhonathan Stid Pinzón Reyes
- Natalia Rojas Velandia
- Rafael Santos Guerra Almeida
- Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- Daniel Esteban Arias Pérez
- Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Cristian Camilo Contreras Astroza
- Jeison Mena Hurtado
- Jesús Antonio Narváez Vargas
- Alejandro José Ramírez Mejía
- Giovanny Ocampo Tenorio
- Jesús Eduardo Hernández Hernández
- José Alfredo Pérez Ramírez
- Anderson Steven Moreano Canticus
- Juan Pablo Amador Pinilla
- Romer Vargas Silva
- Santiago Andrés Arias Pérez
- Arnulfo Gildardo Montánchez
- Leandro Díaz Reyes
- Hugo Mario Varón Reyes
- Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Edier Enrique Obando Rengifo
- John Fader Cruz Vargas
- Wilson Daniel Otavo Tique
- Camilo Andrés Argel Villadiego
- Luis Antonio López Orozco
- Carlos Andrés Tabaco Franco
- José Marco Mendoza Caicedo
- Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Jarvi Dabián Morán Viteri
- Urbano Junior Pertuz Martínez
- Deimer Alexis Muñoz Cerón
- Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Eyder Yobany Dizu Morano
- Javier Fernando Méndez Torres
- Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- José Esteban Marino Saavedra
- Carlos Elías De la Cruz Gutiérrez
- Julián David Céspedes Arias
- Óscar Fabián Romero Silva
- Brayan Espejo Díaz
- Juan Camilo Ovallos Lozano
- Jairo Andrés Rincón Machado
- Brandon Leonel Jiménez Clavijo
- Janier Andrés Navarro Rangel
- Wilmer Olegario Petevi Pantoja
- Ederxander Morales Torres
- Yeiner Cabrera Bustos
- José Yefer Moreno Viveros
- William Andrés Vélez Ortiz
- Jonatan Moreno Baena
- Jesús Alejandro González
- Kaled David Julio Severiche