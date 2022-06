“Mi papá recibe un odio innecesario”: Sofía, hija de Gustavo Petro

Sofía Petro ha tenido uno de los roles más visibles de la campaña de su padre. Aunque no ocupa ningún cargo, la joven se ha destacado por su carácter y firmeza a la hora del defender el Pacto Histórico.

En entrevista con SEMANA, Sofía habló de lo que significa ser la hija de su papá, el candidato Gustavo Petro. “Solo puedo sentir orgullo. Esa frase de que todos los políticos son iguales he podido desmentirla con el ejemplo de mi papá. Me alegra mucho tenerlo y saber quién es él con su transparencia y coherencia. Ha sido pesado el camino”, sostuvo.

Para ella, “hay un odio innecesario que recibe él y su familia sin conocerlo. Es gente a la que él no le ha hecho nada, nunca le hará nada malo, y sin embargo, sin conocerlo, lo odian. Entonces es algo difícil de manejar, pero siempre me gusta pensar que si esas personas que comentan cosas tan odiosas en redes lo conocieran, estoy segura de que pensarían diferente”.

Sofía ha sido quien más ha mostrado la faceta más humana del candidato. En la hermosa carta que le escribieron sus hijos, Sofía narró los mejores momentos que vivió con su padre en la campaña y los recuerdos más chistosos que tiene con él de esos días. La joven, en la contienda electoral, se ha caracterizado por su carácter y sus reflexiones sobre el acontecer político.

“Mi parte favorita de las travesías que emprendí contigo en esta campaña fue cuando sobre las nubes vimos pedazos de montañas, atisbos de ríos y te pregunté sobre qué parte estábamos volando y qué sierra era aquella. Siempre supiste responderme. Pero lo que más me gusta de ti, lo más auténtico de acompañarte estos meses son tus pedacitos más paradójicos. Porque siempre supiste ubicarnos por los rincones más recónditos de Colombia, pero los domingos en casa te perdías hasta para llegar a tu cuarto. ‘¿A dónde es que iba? ¿Dónde queda mi cuarto?’. La gente no me lo creería, pero yo espero poder disfrutar siempre de tus singulares y dulces contrasentidos”.

En su conversación con SEMANA, contó cómo ha vivido la intolerancia también en carne propia, pero cómo paralelamente recibe mucho amor de los colombianos. “En la calle pocas veces. En el colegio alguna vez, chistes, cosas pesadas. Una vez salí con alguien y la mamá se refería a mí como ‘la guerrillerita’, ese tipo de cosas son un poco pesadas, pero lo que recibo de frente en la calle, el contacto con las personas, es mucha emoción, celebración. Cuando salgo siempre hay alguien que me felicita y se ve emocionado con esperanza. Me siento en un carnaval”.

Sofia Petro Alcocer - Foto: Alexandra Ruiz

Habló también de Gustavo Petro como papá. “En la casa es como un ser de paz. Siempre es el más pacífico; la que nos mete los regaños siempre es mi mamá. Él no es nada autoritario. Ha sido muy bueno, justo en el sentido feminista, nunca ha sido que mis hermanos pueden hacer más que yo o yo más que ellos, todos por igual con las mismas reglas. Muy tranquilo, le encanta estar con los perros, cuidar de sus árboles en el jardín cuando tiene su tiempo, porque obviamente el tiempo en casa es poco; muy despistado, es una persona despistadísima”.

Agregó que, por supuesto, como en todas las familias, han tenido desacuerdos, pero siempre llegan a consensos.