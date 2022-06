“Mi voto como ciudadano será por Rodolfo Hernández”: Juan Manuel Ospina, presidente del Partido Dignidad

Tras el frustrado apoyo de Sergio Fajardo a Rodolfo Hernández este fin de semana, el Partido Dignidad dejó en libertad a sus dirigentes y a las bases para respaldar al candidato de su preferencia.

La decisión se tomó después de evidenciarse al interior del partido divisiones en favor de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.

Este martes, Juan Manuel Ospina, presidente del Partido Dignidad, fijó abiertamente su respaldo a Rodolfo Hernández. Lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter el economista, exsenador y docente de la universidad Externado.

Mi voto como ciudadano el domingo 19 de junio será por @ingrodolfohdez. pic.twitter.com/xzten9jvMC — Juan Manuel Ospina Restrepo (@ospinajmanuel) June 7, 2022

“El domingo 19 de junio votaré por Rodolfo Hernández y, como ciudadano, haré seguimiento para que cumpla los puntos básicos de transformación que hoy reclama Colombia con urgencia. Respeto mi defensa de la democracia y las instituciones, respeto a las diferencias y a los derechos humanos de todos, respeto a la naturaleza, hoy tan amenazada. Respeto y apoyo al trabajo, la iniciativa, la creatividad y el emprendimiento de los ciudadanos, base sólida para construir una sociedad solidaria, equitativa y que ayude a generar beneficios para todos”.

El llamado que Juan Manuel Ospina le hizo a los colombianos es a votar a conciencia el 19 de junio.

Ospina publicó su preferencia con Rodolfo Hernández, mientras que el senador Jorge Enrique Robledo reveló este martes que votará en blanco en la segunda vuelta presidencial.

“Es una decisión que está tomada porque las dos candidaturas presidenciales no llenan mis aspiraciones. La Constitución y la lógica política permite votar en blanco, ya he tomado la decisión (...) Lo mínimo en un voto respetable es que sea un voto a consciencia. Yo el único voto que repudio es el voto producto de la corrupción o de la coacción, pero a conciencia, me parecen respetables todos los votos así yo no los comparta. En este momento no comparto votar por Petro o por Rodolfo Hernández, pero me parece que quienes decidan así, honradamente, tienen el derecho a hacerlo”, manifestó a SEMANA.

Lo paradójico es que, hasta el viernes pasado, Robledo venía haciéndole guiños a Rodolfo Hernández en Twitter y hasta compartió un trino donde el santandereano se refería a las 20 cosas que lo desuribizaban.

Para un debate político ilustrado, democrático y serio deben leerse estas propuestas de @ingrodolfohdez que él titula “20 diferencias que tengo con el uribismo”. https://t.co/PdLHASwiUn — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) May 31, 2022

Robledo tampoco apoyará a Gustavo Petro, pese a que ambos son de izquierda. Recordemos que, en 2010 el senador de Dignidad se la jugó en la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero ganó Juan Manuel Santos y pese a que el Polo Democrático había anunciado su respaldo político, el hoy candidato presidencial terminó en los brazos del santismo.

Ese hecho, además de la diferencia de posturas entre Petro y Robledo, han hecho que ambas figuras políticas no hayan vuelto a coincidir en una contienda electoral.