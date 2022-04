Miguel Polo Polo cambia de ‘look’ y genera polémica con mensaje en redes

Miguel Polo Polo se quedó sin la curul para la Cámara de Representantes en representación de las comunidades afrodescendientes del país, pero sigue generando opiniones con sus publicaciones en las redes sociales.

En esta oportunidad el influenciador uribista volvió a tocar la polémica sobre su color de piel. En sus historias en la cuenta de Instagram publicó un corto video con su nuevo look y escribió, “será que no seré afro”, además indicó que se parecía al futbolista Hugo Rodallega, quien vistió la camiseta de la Selección Colombia en años anteriores.

Este tema sobre su origen ya había generado una polémica anteriormente cuando en una entrevista en la emisora W Radio, Polo Polo respondió a varias dudas acerca de las comunidades afro del país y señaló que es posible pertenecer a esa comunidad sin tener una apariencia física específica y lo hizo tomando como ejemplo a una de las periodistas de la mesa.

“La Constitución dice que cualquier persona que se autodetermine o se autoreconozca como afro, puede ser afro. Si tú te autopercibes como afro, ante el Ministerio del Interior tú puedes ser afro. Hasta tú, Paola [Herrera], que tienes rasgos arios”, aseguró.

La respuesta fue motivo de discusión entre la periodista y Polo. Ella señaló que con su afirmación demostraba desconocimiento de la historia negra en el país.

Además, cuando la periodista le preguntó por qué no se lanzó al Congreso aspirando a una curul convencional en lugar de las especiales para las comunidades minoritarias del país, Miguel Polo respondió: “Porque me dio la gana, porque soy negro y tengo el derecho para lanzarme”.

Miguel Polo Polo había comentado anteriormente que cualquiera podía representar a la comunidad afro. Foto: Instagram @miguelpolopolo. - Foto: Foto: Instagram @miguelpolopolo.

El influencer, que durante su campaña obtuvo un impulso gracias a una polémica con el personaje Juanpis González, estuvo mostrándoles a sus seguidores varios insultos de algunos electores en medio de las elecciones del pasado 13 de marzo.

Polo Polo es conocido por haber tenido diferentes roces con otros personajes reconocidos en redes sociales, como sucedió con el comediante y actor Alejandro Riaño, y con los también influencers Wally o Lalis.

Sin embargo, más allá de los roces, un abogado constitucionalista que también era candidato a la Cámara por las comunidades afro, denunció a través de su cuenta de Twitter que en 2019 Polo se había “autopercibido como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para poder acceder a una beca”, por lo que asegura que el joven no puede obtener una curul en el legislativo.

“El Sr. @MiguelPoloP es indígena, no es negro. En el año 2019, este muchacho se ´autopercibió´ como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca (adjunto prueba reina). En consecuencia, este señor no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la cámara afro”, fueron las palabras del excandidato, Alí Bantú Ashanti, quien añadió en otro trino que muchas personas le habían informado que votaron por él, pero al parecer esos votos no aparecen, por lo que exigen un reconteo.

El Sr. @MiguelPoloP es indígena, no es negro. En el año 2019, este muchacho se "autopercibió" como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca (adjunto pruba reina). En consecuencia, este señor no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la cámara afro. pic.twitter.com/MydVGNi4EM — Alí Bantú Ashanti (@bantuashanti) March 17, 2022

Bantú Ashanti adjuntó la “prueba reina” sobre el caso de Miguel Polo y anunció que iba a demandar su elección: “Estaré presentando denuncias penales y demanda de nulidad contra @MiguelPoloP y todos los funcionarios del Min Interior que presuntamente incurrieron en falsedad ideológica y otros delitos”.

Por su parte, Polo afirmó en diferentes trinos que nunca habría hecho ese trámite para una beca. “Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión. Allí cursé mi pregrado en Gestión Pública. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena”, afirmó.

María Fernanda Cabal le dedicó un cariñoso mensaje a Miguel Polo Polo

Miguel Polo Polo, activista político y reconocido creador de contenidos, ha estado alejado de las diferentes redes sociales en los últimos días después de que la Registraduría Nacional dio a conocer los resultados del escrutinio de las elecciones legislativas, en que perdió su curul en la Cámara de Representantes.

Frente a esta triste noticia que recibió, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le ha brindado todo su apoyo al sucreño y le dedicó en su cuenta oficial de Twitter un cariñoso mensaje.

“Lo amo, Miguel Polo Polo”: fueron las cortas palabras que le envió la congresista al activista político, quien le respondió de inmediato en esa misma red social y señaló: “Yo a ti”.

El creador de contenidos calificó la pérdida de su curul en el Congreso de la República como “el fraude más grande en la historia reciente de Colombia”. Cabe recordar que Polo Polo puede apelar los resultados del escrutinio y pedir un reconteo voto a voto para recuperar su puesto en la Cámara de Representantes.