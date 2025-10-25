Nación
Miguel Uribe Londoño rechazó las amenazas contra el fiscal que investiga el magnicidio de su hijo
La Fiscalía investiga de dónde provienen las intimidaciones.
A través de un comunicado, la familia Uribe Turbay rechazó las amenazas que recibió el fiscal que investiga el magnicidio del senador Miguel Uribe.
“Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, su familia y la firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazan de manera categórica cualquier tipo de amenaza, persecución o acto de hostigamiento dirigido contra los fiscales y funcionarios judiciales que adelantan la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay”, indicó la familia del senador y precandidato presidencial asesinado en Bogotá.
Asimismo, indicó la familia y sus abogados defensores que: “Expresamos nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes por su labor rigurosa, técnica y valiente, que ha permitido la captura y judicialización de ocho personas, identificadas como autores materiales de este crimen que ha conmocionado a la sociedad colombiana”.
Por su parte, Miguel Uribe Londoño, dijo que: ”Reitero mi plena confianza en las instituciones del Estado y en la independencia del sistema judicial colombiano, pilares del Estado social de derecho. Ninguna amenaza o intento de presión podrá desviar la búsqueda de verdad y justicia frente al magnicidio de mi hijo Miguel Uribe Turbay”.
El pronunciamiento se conoce horas después de que el fiscal del caso denunciara amenazas en su contra. De acuerdo con la Fiscalía, se ha logrado establecer que las amenazas contra los funcionarios judiciales están relacionadas directamente con el caso.
“Durante la última semana, uno de los fiscales que hace parte del grupo que orienta la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ha recibido amenazas de muerte que estarían relacionadas con el trabajo que realiza en el caso en mención”, dijo la Fiscalía.
Añadió el ente acusador que: “La Fiscalía General de la Nación tiene evidencias que dan cuenta de la veracidad y alcance de las intimidaciones dirigidas al funcionario. En ese sentido, además de poner en marcha actividades investigativas para dar con los responsables, dispuso de las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio profesional del fiscal”.