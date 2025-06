Miguel Uribe Tubay: alcaldes y gobernadores se unen al rechazo nacional por el atentado contra el precandidato presidencial

De igual manera, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, puntualizó: “Día oscuro para Colombia. Vuelve la violencia política. Como nación no podemos aceptar esto. ¡No mas llamados al odio! El gobierno nacional debe actuar con contundencia contra los asesinos. Todas nuestras oraciones están con @MiguelUribeT y su familia. Cuánto dolor!"

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseveró: “Rechazo con firmeza el atentado contra Miguel Uribe. Colombia no puede volver a épocas violentas del pasado.NO PODEMOS SEGUIR TENIENDO POR FUTURO EL PASADO. Hago un llamado a la unidad y a la calma: no más odio, no más actos criminales. Mi solidaridad con Miguel, su familia y sus seguidores”.