Milagro en la selva: Testimonio de rescatista indígena confirma la astucia de Lesly Mucutuy para mantener a sus hermanos con vida

Cada vez son más los detalles que van conociendo, con el pasar de las horas, sobre la Operación Esperanza, que permitió el rescate de cuatro niños indígenas, el pasado viernes 9 de junio, quienes deambularon por la selva durante 40 días expuestos a los peligros de la naturaleza y a los grupos ilegales que tienen presencia en Caquetá y Guaviare.

Una de esas historias que resalta la valentía y la audacia de los menores para haber sobrevivido en ese territorio es la que ha contado Edwin Manchola, uno de los miembros pertenecientes al resguardo indígena Jirijiri. En su relato, Manchola destaca la recursividad de Lesly, la mayor de los hermanos Mucutuy, para proteger y suministrar los cuidados a sus tres hermanos menores en medio de esa adversidad.

Captura de pantalla: La guardia indígena abrazando a los menores encontrados. - Foto: Captura de pantalla / Suministrado a SEMANA por indígenas rescatistas

‘’Ella (Lesly), con sus dientes, cortó y mordió unas palmas de platanillo para hacer el refugio donde ellos acamparon aproximadamente cuatro o cinco días’', relató Manchola, con serenidad y a la vez con orgullo para Noticias Caracol. Y precisó: ‘’Allí nosotros encontramos unos pañales desechables, encontramos un buso del niño’'.

Manchola, tras evocar lo que había escuchado sobre los actos heroicos de Lesly para con sus hermanos, continuó relatando: ‘’La niña grande era la que salía a buscar pepas u otra clase de fruta para darles a los hermanitos’'.

Por su parte, el jefe de la Guardia Indígena Murui de Putumayo, Miguel Romayo Capojui, también exaltó la recursividad de Lesly y expresó: ‘’Uno como indígena también queda sorprendido’'. Agregó: ‘’Siendo una niña de trece años responder, especialmente por una niña, la más menor, que no come alimentos, solo pura leche materna, eso es algo sorprendente, algo milagroso’'.

Romayo, de igual manera declaró: ‘’Una niña, responder en plena selva donde no hay alimentación, solo Dios sabe cómo fue el proceso que ella hizo para la alimentación’'.

Por último, Romayo se refirió a la habilidad de Lesly al lograr alimentar y poner a salvo cada noche a sus hermanos. Explicó que, comúnmente, los indígenas conocen el territorio en donde viven, además de saber qué comer y qué no, cuáles son los animales que hacen parte del entorno y cuáles son los recorridos seguros para las humanos. Sin embargo, reconoce: ‘’En una selva virgen, en donde no se conoce, especialmente los niños que son inocentes, (al) esa niña tener esa valentía de responder, y conocer cada punto donde hay la fruta’'. Destacó: “Fue duro para nosotros, también, como Guardia porque no conocíamos el territorio’'.

Lesly, la menor de 13 años, se ha ganado la admiración de su comunidad, de los indígenas y de la sociedad colombiana por su valor al poner el bienestar de sus hermanos en primer lugar.

Los menores siguen recuperándose de su cuadro de desnutrición y heridas por el accidente en el Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá.

Una linterna, una caja musical y un toldillo: lo que les sirvió de supervivencia durante 40 días

Se sabe que, luego del accidente de la avioneta, en el que fallecieron tres adultos, entre ellos la mamá de los cuatro niños, los pequeños emprendieron camino. Tomaron un maletín y allí metieron lo que consideraron más esencial y que les serviría para mantenerse con vida.

Según Henry Guerrero, uno de los indígenas que participó en el operativo de búsqueda y que llegó al punto donde se encontraban los menores cuando fueron rescatados, en el sitio ubicaron también un maletín en donde los niños llevaban una linterna, un toldillo, unas toallas, una cajita musical y un envase de gaseosa que les servía para almacenar agua de las quebradas por donde pasaban.

Henry Guerrero, indígena que tuvo contacto con los menores de edad cuando fueron encontrado en la selva. - Foto: SEMANA

“La mayor fue la que dirigió todo, ella es muy inteligente”, dijo Guerrero, quien llegó al Hospital Militar para conocer el estado de salud de los niños a quienes había ayudado a buscar en medio de la tupida selva.

Dijo que él y otro grupo importante de indígenas estuvieron internados en la selva durante más de 40 días buscando a los menores y siguiendo cada pista que les daba. Incluso, dijo que la niña les contó cuando la encontraron que el perro ‘Wilson’ había estado con ellos jugando.

“Cuando los encontramos el niño era el más débil, nos contaron que llevaban cuatro días allí, en ese mismo punto esperando a ser rescatados, estaban muy desnutridos, pero valoramos que nunca perdieron el conocimiento”, dijo Guerrero.